Egídio Serpa: Hapvida cresce, é o maior do ceará e continua comprando

Para os operadores do mercado financeiro não surpreendeu o Fato Relevante - publicado ontem - que revelou o aumento de capital do Hapvida - de R$ 2,8 bilhões para R$ 5,1 bilhões - e sua consolidação como a maior empresa do Ceará, com valor de mercado batendo a casa dos R$ 29 bilhões. A aposta que esses operadores fazem é no sentido de que a empresa comandada pelo cearense Cândido Pinheiro seguirá seu plano de expansão, ou seja, ela continuará comprando ativos de concorrentes em regiões do País aonde não chegou ainda. Há 15 dias, comprou o maior plano de saúde de Uberaba, no Triângulo Mineiro: a RN Saúde, com uma carteira de 51 mil clientes, ampliando sua presença na região Sudeste. No ano passado, o lucro líquido do Hapvida - que tem sede em Fortaleza - alcançou a montanha de R$ 788,3 milhões.

Confeccionador

Informa o Sindiserrarias - um dos sindicatos filiados ao Sistema Fiec: com o apoio do Sebrae, instalou em Chaval, no litoral Oeste do Ceará, uma unidade móvel que já ministra curso de confeccionador de esquadrias de madeira para a formação de profissionais. O curso, que durará 240 horas, respeita os procedimentos e normas técnicas, de saúde e ambientais. Eis uma boa iniciativa.

Saudáveis

Há clara desonestidade intelectual nas ONGs e pessoas que distorcem a verdade a respeito dos defensivos agrícolas, também chamados, no Brasil, de agrotóxicos ou agroquímicos. Elas dizem, por exemplo, que o tomate e o pimentão vendidos nas feiras estão impregnados de “veneno”. Se fosse verdade, 95% dos brasileiros já teriam morrido envenenados, pois se alimentam de tomate e pimentão cultivados tradicionalmente com defensivos e vendidos nas feiras e bodegas, como a do Seu Pedro, na Rua Monsenhor Salazar, que os adquire na Ceasa sem saber quem e como os produziu. Tradicionais ou orgânicos, legumes e frutas são excelentes em tudo. A diferença é o preço: o orgânico é até 50% mais caro.

Turismo

Entusiasmado com o avanço do turismo no Ceará, o governador Camilo Santana dobrará o investimento nele em 2020.