Egídio Serpa: Há tempo de salvar o Dnocs

Agoniza o Dnocs, o organismo do Governo Federal que, ao longo de sua centenária atividade, construiu as bases da infraestrutura que o Nordeste tem hoje em recursos hídricos, incluindo grandes barragens, rodovias, aeroportos, irrigação, piscicultura, pesca e pesquisas ictiológicas. O Dnocs, que foi uma autêntica universidade nordestina - abrigando alguns dos maiores cientistas do País, entre os quais o grande e saudoso Guimarães Duque - transformou-se, por culpa da má política e de maus políticos, no que é hoje: um ente sem vida, desprezado por Brasília, onde cresce a ideia de sua extinção. Para evitá-la, a Federação da Agricultura do Ceará lidera um esforço para a criação da Frente Nacional pela Manutenção e Fortalecimento do Dnocs, a que estão aderindo o BNB, o Sebrae-Ceará e a Assembleia Legislativa cearense. Um dos objetivos imediatos dessa frente é fazer do Dnocs o gestor da operação do Projeto São Francisco de Integração de Bacias, que está indo para a Codevasf por influência do senador pernambucano Fernando Bezerra, líder do Governo no Senado. A tarefa de salvar o Dnocs exige empenho em tempo integral, mas em Brasília os parlamentares só trabalham três dias por semana.

Boa ideia

Bom exemplo acaba de dar ao País a Prefeitura de Vitória (ES), que inverteu uma lógica tradicionalíssima: a partir de agora, terá maior gratificação o fiscal que ajudar o contribuinte a regularizar sua situação perante a sua Secretaria Municipal de Finanças. A inédita iniciativa da PMV vale para os seus fiscais de tributos, da vigilância sanitária e do meio ambiente. A Sefin da PMF e a Sefaz-Ceará poderiam replicá-la aqui.

Defensivos

Xico Graziano, presidente da FAO, reconhece que a agricultura brasileira é a maior consumidora de agrotóxicos, ou defensivos agrícolas, que combatem pragas nas lavouras. "Em volume, sim. Quando, porém, se divide o volume pela área cultivada, o Brasil (1,9 kg/hectare), fica atrás da Alemanha (1,9), da França (2,4), da Holanda (4,59) e do Japão (11,75)". A população do Japão é a campeã da longevidade. Resumo: o uso correto de agroquímicos na agricultura produz alimentos saudáveis. Como o faz a moderna agricultura brasileira, cujos produtos, incluindo frutas, são exportados para 130 países.