Egídio Serpa: Gol tira voo direto de Fortaleza a Miami

Há um acordo do Governo do Ceará com a Gol Linhas Aéreas, por meio do qual os aviões desta se abastecem de combustível, em Fortaleza, com uma magnânima redução de ICMS, em troca de voos internacionais. Mas a Gol suspendeu seus voos diretos daqui para Miami e Orlando. Agora, o turista cearense é obrigado pela Gol fazer uma viagem de 2h20min até Brasília, onde embarca em outro voo que faz parada técnica de reabastecimento em Punta Cana, na República Dominicana, na ida e na volta. Por que não voar direto de Fortaleza para Miami e Orlando com a parada técnica em Punta Cana? Por que escala em Brasília?

Pinheiro

Para celebrar o aniversário de seu sócio e CEO, Honório Pinheiro, a rede Pinheiro Supermercados inaugura hoje, às 9 horas, no seu Centro de Distribuição, na BR-116, o Instituto Bom Vizinho de Cultura e Responsabilidade Social. Primeira ação será para seus colaboradores, que ganharão reforço escolar em português e matemática, aulas de informática básica e de música (flauta, violão e coral). Segunda: distribuição de cadeiras de rodas em todas as comunidades assistidas. Os alunos receberão fardamento, transporte e alimentação, informa a AD2M, assessora de comunicação do grupo.

Agropacto

Terça-feira, 9, na CDL de Quixadá, no sertão central cearense, o Pacto de Cooperação da Agropecuária (Agropacto) reunir-se-á para lançar o Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) naquele município. A apresentação será feita pelo superintendente do Senar-Ceará, Sérgio Oliveira. Estarão presentes os 20 produtores da cadeia produtiva da bovinocultura leiteira já inscritos no programa.

Troca-troca

Revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), feita pelo IBGE: 138,3 milhões de brasileiros, ou 77,1% da população do País, têm ao menos um aparelho celular, enquanto o número dos que possuem automóvel próprio não chega à metade da população. Um detalhe importante da pesquisa: a troca de aparelhos celulares acontece, em média, a cada 13 meses, enquanto a de automóveis se faz, na média, a cada três anos. Eis o que é a dependência.