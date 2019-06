Egídio Serpa: Flores vão de avião; as frutas, de navio

Paulo Lobão, executivo de vendas para o Norte e Nordeste da Air France-KLM, informa que 100% do porão de cargas dos seus aviões que voam de Fortaleza para Paris e Amsterdam são ocupados com mercadorias cearenses, principalmente frutas e flores. E diz mais: a partir de outubro, quando a Air France trocará os A-330 pelo Boeing 777-200 nos seus voos daqui para Paris, esse espaço saltará das atuais 12 toneladas para 20 toneladas. Esta coluna ouviu exportadores cearenses de frutas e deles colheu a informação de que, por enquanto, bananas, melões e melancias produzidas aqui e vendidas para a Europa seguem sendo transportadas em navios conteineiros. O que vai de avião são as flores e os peixes ornamentais "made in Ceará".

CALÇADOS

Funcionários das lojas Esposende em Fortaleza estão preocupados. O Paquetá Calçados - que tem unidade industrial no interior cearense - pediu recuperação judicial. Há informações de que a rede Esposende será vendida.

Ausente

Quinta-feira, 27, dezenas de empresários cearenses reuniram-se na hora do almoço para ouvir os representantes das empresas que integram a chamada "trinca de hubs" - área de atuação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, chefiada por Maia Júnior, que não compareceu. Quem coordenou o debate com os diretores da Angola Cables, Air France-KLM e CIPP S/A foi o secretário de Assuntos Internacionais, César Ribeiro. Houve zum-zum-zum.

Privilegiados

Não existe mais o Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará. Mas seus antigos conselheiros ganharam da Assembleia Legislativa o direito de aposentar-se em caráter especial com proventos superiores a R$ 25 mil. Não tem reforma da Previdência que ponha fim a tanto privilégio no serviço público.

No telhado

Marcelo Álvaro Antônio, ainda ministro do Turismo, subiu no telhado do Ministério, de onde cairá nos próximos dias.

Jório da Escóssia Jr. Tornou-se o primeiro dentista cearense a integrar a famosa Academia Brasileira de Odontologia como membro titular. Jório é especialista, de fama internacional, na área de implante dentário. Seu Hospital Dr. Jório da Escóssia - em Fortaleza - é ponto de visita diária de clientes de Cabo Verde e Europa

Pesquisa feita para partido político apurou: três nomes cotados à sucessão do prefeito de Fortaleza em 2020 tiveram performance decepcionante. Os líderes desse partido, que está em todo o Ceará, já reveem sua estratégia. O capitão Wagner liderou a pesquisa, que é o retrato do hoje. A eleição só acontecerá daqui a 16 meses