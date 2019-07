Egídio Serpa: Fintechs ameaçam os bancos

Começou no mercado financeiro a revolução que se previu há dois anos com o surgimento das Fintechs - empresas digitais que oferecem crédito rápido e juros mais baixos do que os do mercado, atraindo a clientela, principalmente a dos pequenos e médios negócios. Consequência: os bancos tradicionais começam a fechar agências físicas, reduzindo custos para oferecer a mesma coisa e enfrentar a inesperada concorrência. Para o economista cearense Lauro Chaves Neto, professor da Uece e conselheiro do Cofecon, "estamos diante de um movimento irreversível". PHD pela Universidade de Barcelona, Lauro Chaves Neto cita o exemplo da China, onde a Ant Financial - avaliada em US$ 150 bilhões - tem um "valuation" superior a da PayPal, Goldman Sachs e Morgan Stanley. Nas suas operações, ela usa o QR Code e o reconhecimento facial, alijando a papelada da burocracia. No Brasil, a Nubank, a GuiaBolso e a Quinto Andar são bons e pioneiros modelos da rápida evolução das fintechs. "No Ceará, ainda temos muito a caminhar rumo ao domínio dessa novíssima tecnologia nas operações financeiras. Áreas como o turismo e os pequenos negócios - que fomentam o desenvolvimento local - seriam os principais beneficiários desse movimento global sem volta", finaliza Lauro Chaves.

Conservação

Com 36 associadas, o Sindicato das Empresas de Asseios e Conservação do Ceará (Seacec), presidido por Fabiano Barreira Ponte, que celebra o primeiro ano de seu mandato, inaugurará no próximo dia 29 sua nova sede, em quatro salas do edifício BS Tower, na Rua Gonçalves Ledo. O segmento de asseio e conservação dá emprego direto a 70 mil pessoas no Estado.

Emprego

Na contramão da tendência desempregadora, o Pinheiro Supermercado acaba de selecionar e contratar 120 funcionários para sua nova loja, na Avenida Monsenhor Tabosa, prestes a ser inaugurada.

Têxtil

Indústria têxtil no Ceará emprega 12,8 mil pessoas e exporta US$ 35 milhões. Vinte anos atrás, empregava o dobro.