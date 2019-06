Egídio Serpa: Fiec pede explicação ao Ipece

Para Beto Studart, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), a economia do Ceará tem apresentado, nos últimos três trimestres, taxas de crescimento muito próximas das do Brasil como um todo. "Infelizmente, tanto aqui como no País, esse crescimento tem se reduzido a cada trimestre, consequência do atraso das reformas estruturantes, entre as quais a principal delas - a da Previdência. São essas reformas que permitirão o ajuste fiscal, reordenando as contas públicas, hoje deterioradas, e devolvendo a confiança dos agentes econômicos, que terão ambiente propício para a retomada dos investimentos", diz Beto Studart. Sobre o crescimento negativo da indústria cearense no primeiro trimestre deste ano, detectado pelo Ipece, ele explica: "Os números da indústria do Ceará foram puxados para baixo pela extração mineral - reflexo da crise duradoura na cadeia da construção e no setor de eletricidade, gás e água. Lamentavelmente, o Ipece não explicou o resultado desse último, mas o Estado tem apresentado crescimento contínuo na geração de energia. Entrarei em contato com o Ipece para entender melhor a metodologia específica desse setor". Segundo o Ipece, o PIB do Ceará caiu 0,64% no primeiro trimestre deste ano na comparação com o quarto trimestre do ano passado. A queda da economia cearense no primeiro trimestre do ano - ante período imediatamente anterior - se deu pelo recuo de todos os três setores: agropecuária (-0,83%), indústria (-0,80%) e serviços (-0,65%).

Agricultura

Nos próximos dias 25 e 26, no Departamento de Zootecnia da UFC, no campus do Pici, haverá o Seminário Brasil-Espanha de Agricultura Irrigada. Virão 12 especialistas espanhóis que, com mais 7 brasileiros, farão palestras e participarão de debates sobre o tema. O objetivo do seminário é promover a troca de experiências e a transferência de conhecimentos. Promovido pelo Instituto Future, dirigido no Ceará por Sílvio Carlos Ribeiro, secretário-executivo de Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também especialista em irrigação, o evento focará a gestão da água na agricultura irrigada, a inovação tecnológica, os impactos da irrigação na saúde ambiental e alternativas de manejo eficiente da irrigação. A Espanha é hoje um dos países mais avançados na irrigação. Sua fruticultura - que também usa água do mar dessalinizada - abastece a Europa.

Familiar

Programa de Agricultura Familiar ganhou do Plano Safra R$ 31,2 bilhões. Pode financiar palma forrageira com juros de 3% ao ano, carência de três anos e amortização em até 10 anos.

Saudades da Infraero?

Segunda-feira (24), com a presença do governador Camilo Santana, a Fraport mostrará a nova área de "check in" do Aeroporto Internacional de Fortaleza. O espaço começará a ser usado no dia seguinte. Em apenas um ano, a Fraport fez pelo Pinto Martins o que a estatal Infraero não conseguiu fazer durante todo o tempo em que teve a gestão do terminal.

Leitura

Foi lançada a segunda edição do livro "Traidores da Pátria", cujo subtítulo é "As maracutaias dos irmãos Batista na JBS". Tem tudo a ver com a magnanimidade do BNDES.