Egídio Serpa: Empresas cearenses no futuro digital

Vem aí, na sexta-feira, 30, e no sábado, 31, o Innovation Meeting, um encontro de líderes empresariais do Nordeste. Participarão dele 16 empresas cearenses, entre as quais Hapvida, Unimed, Grupo Edson Queiroz e Durametal. O evento - que se realizará no Hotel Sheraton do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, 36 quilômetros ao Sul do Recife, em Pernambuco - terá como objetivo ajudar as empresas a gerarem competitividade em um cenário cada vez mais digital, além de contribuir para a identificação de ideias que, no futuro, possam tornar-se bons produtos, processos e serviços. Para isso, da sua programação técnica constam palestras sobre o impacto da Inteligência Artificial (IA) nos negócios e na empregabilidade, a Previdência na era da transformação digital, além da Lei Geral de Proteção de Dados - que entrará em vigor em 2020 - computação em nuvem, sistemas de gestão, Big Data e Internet das Coisas (IOT).

Agri&pec

Flávio Sabóya, presidente da Federação da Agricultura, confirma: nos dias 24 e 25 de outubro, no campus do IFCE na cidade do Crato, será realizada a Agri&Pec Cariri. O evento reunirá a cadeia produtiva de 12 setores da agricultura e da pecuária do Sul cearense. A Agri&Pec Cariri coincidirá com o processo de extinção da bananicultura na região, que segue avançando por causa da sigatoka amarela, praga que - sem a pulverização aérea - destrói os bananais.

Mudanças

Assinada a Ordem de Serviço para a duplicação da CE-155 (trecho BR-222-Porto do Pecém). São 20 Km, custo de R$ 62 milhões e prazo curto de um ano para conclusão. A conferir.

No Piauí

Distribuidora de energia elétrica em toda a geografia do Estado do Ceará, a italiana Enel investirá R$ 422 milhões na construção de um parque de geração de energia solar com potência de 133 MW. Esse investimento será feito no vizinho Piauí, que, nos últimos três anos, tem sido alvo da atenção de grandes investidores do setor energético. Por que a Enel não investe nos bancos de vento cearenses? Não confia neles? No Piauí, será o seu segundo investimento na geração solar.

Sobe

Cathy Burns, CEO da PMA - que reúne produtores agrícolas de hortifrútis e flores, fundada nos EUA em 1949, com representação no Brasil - informa: 35% dos consumidores brasileiros farão suas compras pela web até 2022. E sugere aos supermercados: que tal oferecer fruta cortada para o lanche, pronta para comer?

Desce

Fonte com assento na Esplanada dos Ministérios antecipa: haverá mudança na diretoria da Companhia Docas e na superintendência estadual do Ministério da Agricultura no Ceará. Essa mudança alcançará também o Dnocs, que precisa renovar sua equipe de engenheiros, quase todos já aposentados. O Dnocs permanece na UTI