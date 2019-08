Egídio Serpa: É hora de rever os incentivos fiscais

Nos primeiros dias do Governo Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que só com renúncia fiscal o País perde, anualmente, uma montanha de R$ 350 bilhões. Boa parte dessa renúncia são incentivos fiscais que a União destina, por exemplo, ao desenvolvimento econômico das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Se não fossem a Zona Franca de Manaus e seus incentivos, as multinacionais do setor eletroeletrônico estariam operando em São Paulo e não na capital amazonense.

Se não fossem a Sudene e seu menu de incentivos, a Grendene e suas sete unidades de produção de calçados não operariam em Sobral, mas no Rio Grande do Sul, de onde migraram. Há, pois, renúncias fiscais que se justificam, e os dois casos citados acima são exemplos autoexplicativos.

Mas incentivar setores que podem caminhar sem subsídios governamentais - como o da indústria automobilística - é um erro que tem de ser corrigido, e logo. Até agora, porém, Paulo Guedes e seu time parecem ter esquecido da promessa de reduzir - e em alguns casos extinguir - os gastos do Governo da União com os subsídios fiscais. Já é hora de fazê-lo.

Recursos hídricos

Vem aí o Água Innovation, um seminário que debaterá sobre a sustentabilidade e eficiência energéticas. Coordenado pelo ex-deputado Carlos Matos, o evento será realizado nos próximos dias 19 e 20 no hotel Recanto Uirapuru e terá a presença de especialistas, entre os quais Marlos de Souza, que há 20 anos mora na Austrália, onde coordena a plataforma da FAO sobre recursos hídricos. Virá também Jerson Kelman, ex-presidente da Sabesp e da Agência Nacional de Águas (ANA). "Vamos debater os recursos hídricos sob a ótica da inovação", promete Carlos Matos.

Grendene

Com sete unidades industriais localizadas em Sobral, a Grendene - maior fabricante brasileira de calçados - registrou no segundo trimestre deste ano receita de R$ 497,1 milhões. Em tempo: a Grendene ganhou o selo Vegan. Seus calçados não usam qualquer produto de origem animal.

Mudou

Longe dos políticos, a Petrobras dá lucro e ganha eficiência.

Cresce a digitalização

No cotidiano das pessoas. A Tim informa que 60% de seus clientes já recebem suas contas por e-mail. E as paga também por meio digital. Não surpreende, pois, a chegada das Fintechs - bancos digitais

Promete a prefeitura que, até o fim do ano, serão concluídas as obras da Avenida Beira-Mar. Um engenheiro que entende de obra pública aposta: no fim do ano, deverá estar pronto somente o trecho do Mucuripe ao Náutico