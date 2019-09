Egídio Serpa: Divergências no porto do Pecém

Uma fonte da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) revelou ontem à coluna que as relações da empresa com a Cipp S/A "poderiam estar melhores". A primeira queixa é em relação ao Píer Nº 1 do Porto do Pecém, pelo qual chegam as cargas de minério de ferro e de carvão mineral, todas destinadas à CSP e às termelétricas. Esse uso compartilhado do píer reduz a produtividade da siderúrgica. A segunda queixa diz respeito à logística de transporte: a CE-155, que liga a BR-222 ao Porto, está quase intransitável, a "estrada das placas" ainda não ficou pronta e a segunda ponte de acesso "também quase pronta, precisa ser concluída". A mesma fonte construiu uma frase para expor o desejo da CSP: "O ideal seria que a siderúrgica fosse única operadora do píer de minério", mas isto não depende apenas da Cipp S/A, mas também de seu sócio, o Porto de Roterdã, que ainda não concordou com a ideia.

Marquise

Uma das grandes da construção civil cearense, a Marquise inseriu a tecnologia no seu processo de vendas. Quem se interessa pelo seu novo empreendimento, o Infinity 600 - um residencial com apartamentos de até 58 m² - usa óculos de realidade aumentada que lhe permite conhecer a unidade em todos os seus detalhes. O projeto do Infinity é de Nasser Hissa e a ambientação é de um craque na área - Racine Mourão.

Tecnologia

No primeiro semestre deste ano, a operadora de telefonia Oi investiu R$ 161 milhões no Ceará, um aumento de 61% em relação a igual período do ano passado. A Oi informa, ainda, que implantou rede de fibra ótica nas cidades de Fortaleza e Juazeiro do Norte e investiu também na sua rede móvel, modernizando 121 sites no período. A companhia oferece tecnologia 4,5G nas cidades de Fortaleza, Maracanaú e Maranguape e 4G em 59 cidades do interior do Ceará.

Paulo guedes

Entrecortada por aplausos das 400 pessoas que lotaram o Coco Bambu por Toca, a palestra do ministro da Economia, Paulo Guedes, foi ouvida atentamente. Esta coluna pinçou o seguinte do que ele disse: 1) Bolsonaro vai permanecer falando até o último dia do seu governo; 2) Pelo menos 30% dos R$ 300 bilhões que a União gasta com renúncia fiscal - incluindo o Finor e o FDNE - serão cortados; 3) "Não tenho o menor receio do futuro"; 4) O Governo Bolsonaro está combatendo um "clássico caso de descontrole do gasto público, que é o Brasil"; 5) "Brasília é uma Versalhes que junta piratas privados e burocratas corruptos"; 6) O Congresso Nacional está ajudando muito.

Já tem data A EXPOLOG - Seminário Internacional de Logística, em sua 14ª versão: 27 e 28 de novembro no Centro de Eventos do Ceará. Os temas: sustentabilidade, integração e inovação.

Atividades da receita

Federal voltaram a ter risco de paralisação por falta de recursos. A interrupção pode acontecer a partir deste mês mesmo após o Governo cortar até o cafezinho.