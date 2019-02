Egídio Serpa: dessalinização, mas com 5 m³/s

Está certo o ex-subsecretário de Estado dos EUA, Roger Noriega, hoje um fomentador de negócios no continente latino-americano, que, como esta coluna revelou ontem, considera economicamente inviável a construção de uma usina dessalinizadora da água marinha com apenas 1 ou 2 m³ por segundo, como a que está prevista para Fortaleza - não se sabe ainda quando. O engenheiro cearense Fernando Ximenes, dono da Gramm -Eollic, que tem tecnologia própria do tipo a Vácuo Solar Offshore, dimensionada para 5m³/s, concorda: "A dessalinização marinha só é viável a partir desse volume". Mas ele adverte: "No sertão cearense, onde a água falta neste momento para o consumo humano e a dessedentação animal, vale a pena dessalinizar poços com apenas 500 m³/s de vazão". Então, mãos à obra.

Diageo

Dona da Ypióca e de uma vintena de marcas mundiais de bebidas premium, como o uísque Johnnie Walter, a britânica Diageo registrou lucro de 6,9 bilhões de libras esterlinas (R$ 36,2 bi) no segundo semestre do ano passado.

Cenário

Beto Studart, presidente da Fiec, abrirá 4ª feira, às 8 horas, no Gran Marquise, debate promovido pela V8 Capital, que terá especialistas da Legacy Capital e da Oceana Investimentos como expositores do cenário político e econômico para este promissor ano de 2019.

No cartão

Maior fábrica de multas de trânsito do País, a AMC, de Fortaleza, anuncia: o pagamento delas já pode ser feito por meio de cartão de crédito. É vero.

Unimed

Informa a Unimed Fortaleza, dona de um dos maiores planos de saúde do Ceará: já tem 340.775 mil clientes

Turismo

Transformar a Arena Castelão num ponto de visitação turística e de nova receita para o clube - este é o projeto que o Fortaleza Esporte Clube pretende executar a partir do próximo dia 23 (Fortaleza x Bahia). O turista usaria ônibus fretado pelo tricolor, faria um tour pelo estádio, veria o jogo de camarote e ganharia uma camisa. Tudo por R$ 370

COMUNICAÇÃO

Tem novos clientes a empresa de comunicação Degagê, das jornalistas Sônia Lage e Eugênia Nogueira: o Shopping Eusébio e o Sinapro - Sindicato das Agências de Propaganda do Ceará. Degagê já cuida do CDL de Fortaleza, da Faculdade CDL, da Óticas Visão e do Festival Jazz &Blues de Guaramiranga.

ALGODÃO

Será reorientado pela Faec e Senar o Programa de Revitalização da Cultura do Algodão no Ceará. Primeira providência: obter junto ao BNB financiamento do FNE e assistência técnica do Senar. Segunda: combater o bicudo.