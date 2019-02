Egídio Serpa: dessalinização de 1 m³ é viável, diz a Cagece

Em mensagem a esta coluna, a Cagece - dona do projeto de construção de uma usina dessalinizadora da água do mar no litoral da Grande Fortaleza, cuja viabilidade econômica foi posta em dúvida pelo ex-subsecretário de Estado dos EUA, embaixador Roger Noriega, na opinião de quem é desaconselhável dessalinizar apenas 1 m³ por segundo para o consumo de uma população de 3 milhões de pessoas - informa: "Foram realizados estudos de viabilidade para a implementação de uma usina dessalinizadora com as características do Ceará. E os estudos apontaram o modelo de produzir inicialmente 1m³/s como viável para o cenário hídrico local. A companhia informa ainda que a usina de dessalinização de água marinha para Fortaleza e Região Metropolitana é estratégica e terá como objetivo diversificar a matriz hídrica do Estado, garantindo a continuidade da distribuição de água para a população mesmo diante do baixo volume dos açudes. O que a usina do Ceará produzirá equivalerá a 12% do que a RM de Fortaleza precisa hoje".

Uma história

No próximo dia 11, ao meio-dia, a Associação dos Jovens Empresários do Ceará (AJE) fará reunião-almoço na cobertura da Fiec para ouvir o empresário Afrânio Barreira, criador da rede de restaurantes Coco Bambu, que se espalhou pelo Brasil. Ele contará a sua bela história empresarial. Será o último evento da AJE sob gestão de Yuri Torquato, que será sucedido pelo jovem empresário Rafael Fujita.

Rosas

Domicílio da floricultura cearense, a Ibiapaba acompanha a expansão da Swart Rosas, que nasceu na paulista Holambra e já se instalou também em MG. Na zona rural de Ubajara, ela ocupa área de 54 hectares e produz, anualmente, 6 milhões de hastes de rosa. Dessa produção, 85% são vendidas no atacado para o mercado de SP; 15% são comercializadas nos estados nordestinos. Com consultoria do Sebrae, a empresa criou um tour por meio do qual os turistas conhecem todo o processo de produção de suas variedades de rosas.

Para berlim

Tom Prado, CEO da Itaueira Agropecuária, e seus irmãos e sócios Carlos e José Luiz e mais seu tio e também sócio José Roberto Prado, viajam hoje para Berlim (Alemanha). Participarão de mais uma Fruit Logística, maior feira mundial de frutas, legumes e verduras. Buscarão as novas tecnologias que lá serão apresentadas em palestras técnico-científicas.

Auditores

Presidida por Patrícia Gomes Peixoto Seixas, toma posse hoje, no auditório do prédio da Receita Federal, a nova diretoria executiva e o Conselho Fiscal da delegacia cearense do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Mandato para o período 2019- 2021.

Piorou

Pelo que se viu nas sessões de sexta-feira e sábado passados destinadas à eleição do presidente de sua mesa diretora, o Senado Federal - apesar da grande renovação de seus integrantes - continua o mesmo, envergonhando a sociedade. Vale lembrar: a Lava Jato já indiciou mais de 10 senadores.

Já foram bem testados os helipontos Norte e Sul do BS Design - a bela e dupla torre comercial que Beto Studart e sua incorporadora constroem na Avenida Des. Moreira, entre as ruas Des. Leite Albuquerque e Torres Câmara. O helicóptero do empreendedor já fez vários pousos nos dois helipontos, com absoluto sucesso.

Há barragens que, no Ceará, precisam de uma boa inspeção - de grande, médio e pequeno portes. As sob gestão do Dnocs aguardam verbas para a vistoria. Mas há outros equipamentos - além das barragens - que carecem de inspeção: viadutos e pontes rodoviários pedem uma urgente fiscalização, sob pena de desastres.