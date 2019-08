Egídio Serpa: de Tasso Jereissati à indústria

Desde quando presidiu o Centro Industrial do Ceará (CIC), cujo centenário se celebra agora, o senador Tasso Jereissati tem o poder de encantar auditórios. No início dos anos 80, quando comandou a entidade, dando-lhe visibilidade nacional, o que o jovem Tasso dizia nas reuniões do CIC era ouvido sob absoluto silêncio. Na sexta-feira passada, 2, esse silêncio se repetiu durante sua fala na Fiec, que juntou o Nordeste Forte - todo o conjunto de presidentes das federações das indústrias nordestinas - para mais um debate sobre as prioridades regionais.

Jereissati, hoje setentão, disse, em resumo, o seguinte: 1) Paulo Guedes chegou "afoito" ao Ministério da Economia, prometendo que em um ano reduziria a zero o déficit público e que avançaria sobre os recursos do Sistema S. Agora, sete meses depois, Guedes já viu que entre a vontade de fazer e a circunstância de executar há um abismo; 2) É uma vergonha o que se passa com o saneamento no Brasil, aqui no Ceará também. As empresas estaduais, como a Cagece, não têm dinheiro para ampliar as redes de água tratada e de esgoto sanitário, e por isto mesmo esse serviço tem de ser concedido à iniciativa privada, no mínimo por PPP; 3) Bolsonaro pode continuar a dizer o que quiser. No Parlamento, senadores e deputados estão decididos a votar e aprovar as reformas de que o País precisa para sair da crise; 4) É otimista: a economia dá sinais positivos, o ambiente no Congresso, que criou sua própria agenda, é bom, mas o "comportamento exótico" do presidente provoca insegurança; 5) A reforma tributária terá tramitação bem mais difícil do que a previdenciária, pois mexe com o Pacto Federativo; 6) O caso do deputado Aécio Neves vai para o Conselho de ética do PSDB.

Lastimável

Adriana Melo, secretária de Desenvolvimento Regional do Ministério afim, disse que visitou quinta-feira o Porto do Pecém e viu "a situação lastimável da estrada que leva ao porto". Lastimável foi bondade da oradora. A rodovia está quase intransitável.

Adidos

Alô, exportadores! O Ministério da Agricultura terá adidos agrícolas no Peru, Cingapura e Reino Unido. E reduzirá o número deles: na China eram 3, agora serão 2; na Rússia eram 2; agora, só um.

Fala muito!

Ter de dizer alguma coisa é bem diferente do que ter alguma coisa a dizer.