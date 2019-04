Egídio Serpa: Custo da água do São Francisco preocupa

Gustavo Canuto, ministro do Desenvolvimento Regional, lançou, ontem, em Petrolina, o Programa Nacional de Recursos Hídricos. Antes de fazê-lo, reuniu-se em seu gabinete, em Brasília, com os governadores do CE, PE, PB e RN, que integram a Câmara de Conciliação e Arbitragem do Projeto São Francisco de Integração de Bacias. Tanto o ministro quanto os governadores - Camilo Santana no meio - estão preocupados com o tamanho da conta de operação do projeto, que só com energia elétrica dará algo em torno de R$ 100 milhões por mês. Ou a água custará caro para o consumidor final, ou a União e os estados beneficiados terão de criar um fundo para encarar esse custeio. Sem as águas do S. Francisco, o semiárido enfrentará problemas.

Segurança

Empresa cearense especializada em cyber segurança, a Morphus, com sede em Fortaleza e pilotada por Rawlison Brito, abriu escritório em Santiago do Chile ao mesmo tempo em que modernizou o de São Paulo. "Estamos indo para o estrangeiro a fim de atender à demanda", revela Brito. A Morphus tem clientes nacionais e estrangeiros, entre os quais grandes empresas de comunicação do Sudeste.

Mudou

Perpétuo Socorro Cajazeiras, diretor do BNB, assumirá em maio a presidência da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), que congrega 28 instituições financeiras, entre as quais o BNDES e o BNB.

Mulheres

Vem aí, de 16 a 19 de maio, no Centro de Eventos do Ceará, o 12º Encontro de Mulheres Pague Menos. É um evento que, ao longo dos seus quatro dias, costuma reunir mais de 50 mil mulheres de todo o País.

Sobra leite

Por causa das chuvas que caem sobre o Ceará, aumentou a produção de leite, que agora sobra na indústria. A Betânia Lácteos, por exemplo, está fornecendo 30 mil litros/dia para uma indústria de laticínios da Bahia.

Empresário do setor de energia, o engenheiro Fernando Ximenes explica: a geração de energia eólica caiu 75% no Nordeste. É que nesta época reduzem-se os ventos. Por isto a Chesf subiu para 800 metros cúbicos por segundo a vazão de Xingó, que está a produzir mais energia. No horário de pico, o Norte manda para cá 4GW

Tudo de errado está a acontecer no Rio de Janeiro e em Legislativo Estadual, que diplomou, na cadeia, onde estão presos, três dos seus deputados. Pois bem: a Alerj - é assim que ela é conhecida - aprovou projeto permitindo que os deputados possam andar armados no plenário e demais dependências da casa. Falta mais nada.