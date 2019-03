Egídio Serpa: Consertar o Brasil é tarefa muito difícil

Grandes empresários da indústria e do comércio - preocupados com a confusão reinante na gestão do presidente Bolsonaro, que, sem base parlamentar, não consegue, entre outras coisas, dar ordem ao Ministério da Educação e permite que se mantenha no cargo o ministro do Turismo acusado de desviar dinheiro do Fundo Partidário - decidiram dialogar com o vice-presidente Hamilton Mourão, com quem se reuniram terça-feira (26), em São Paulo, e de quem esperam ajuda para consertar em alto mar um navio à deriva. O que se passa? Parece que, ao final da eleição presidencial de outubro, o guru Olavo de Carvalho reuniu o eleito Jair Bolsonaro e seus filhos e lhes deve ter determinado: "Vamos tornar pior o que está ruim". Conseguiram. Não há corrupção no Governo - noves fora a do ministro do Turismo - mas faltam liderança, rumo, projeto e diálogo. Sobram más ideias e infelizes tuítes. Resultado: a reforma da Previdência, pedra angular da política fiscal imaginada por Paulo Guedes e seu time, corre o perigo de ser tragada pela falta de comando do Palácio do Planalto. O empresariado, assustado, pede o protagonismo de Mourão, o que põe de pé a orelha de todos. A crise interna no Governo é tão grave, que a oposição prefere o silêncio para não ser acusada de fomentar a discórdia. É mesmo muito difícil consertar o Brasil.

São Luiz

Empresa genuinamente cearense, a rede Mercadinhos São Luiz - pilotada por Severino Ramalho Neto - inaugura hoje, com coquetel às 9 horas, sua 21ª loja, na Av. Miguel Dias, 1.300, no Guararapes. Com o mesmo padrão das outras, incluindo três self checkout junto à bateria de caixas. É impressionante a performance do varejo supermercadista cearense, que enfrenta - e vence - a concorrência das redes multinacionais. Aqui e no interior do Estado. É o maravilhoso resultado da ousadia competente.

Mais novo

Na próxima segunda-feira, o deputado federal Alexis Fonteyne, eleito pelo Partido Novo em São Paulo, estará em Fortaleza para falar a empresários, professores e estudantes universitários, políticos e também para simpatizantes cearenses da legenda. Fonteyne explicará como estão sendo para ele a experiência que colhe e as dificuldades que enfrenta no Congresso Nacional para tornar prática a teoria do seu Partido Novo. Será às 19 horas no Hotel Praia Centro.