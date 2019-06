Egídio Serpa: Com tecnologia ceará cresce

No Ceará, a agropecuária tem enfrentado com êxito o desafio de produzir mais alimentos em época de baixa pluviometria - são sete anos de chuva abaixo da média ou na média histórica, e a prova são os grandes açudes, que seguem praticamente secos. A pecuária cearense não só tem mantido a produção leiteira, mas também, ao mesmo tempo, aumentado a produtividade graças à melhor tecnologia de cultivo, colheita e armazenamento, em silos, do que é plantado. Hoje, o Ceará exporta volumosos (sorgo forrageiro, capim e milho ensilados) para pecuaristas de outros estados nordestinos. Sem a água dos açudes, o agricultor utiliza a do subsolo nas regiões onde caíram as boas chuvas - como o litoral e as chapadas do Apodi e da Ibiapaba. Neste momento, prossegue a semeadura da próxima safra de melão, que será colhida e exportada a partir de agosto. Para Sílvio Carlos Ribeiro, diretor executivo de Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a agricultura organizada do Ceará - a que dá emprego com carteira assinada e cumpre a legislação ambiental - descobriu, "e já faz bom tempo", as virtudes da tecnologia. Por esta razão, ela aposta que "são muito boas as perspectivas para o futuro".

Sistema S

Paulo Skaf, presidente da poderosa Fiesp, está no cargo desde 2004. É nada diante da longevidade do presidente da Federação da Agricultura de São Paulo, Fábio Meireles, que se mantém no posto há 40 anos. O ministro Paulo Guedes quer reduzir 50% do dinheiro público que sustenta essa eternidade.

Guará

Anuncia a rede de supermercados Guará, cearense da gema: abrirá, em 2020, sua sétima loja em Fortaleza. Será no bairro Guararapes.

Plano safra

Hoje, em Brasília, com a presença dos cearenses Cristiano Maia, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão; Tom Prado, coordenador do Comitê Técnico de Fitossanidade da CNA e CEO da Itaueira Agropecuária; e Luiz Roberto Barcelos, presidente da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas (Abrafrutas) e CEO da Agrícola Famosa, o presidente Jair Bolsonaro e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, lançam o plano de financiamento da safra 2019.

Impostos

Ergue-se o lobby das empresas de eletrônicos contra o anúncio de que o Governo Federal estuda a possibilidade de reduzir de 12% para 4% a alíquota de importação de equipamentos de informática. Perguntas: Por que a indústria brasileira teme concorrência; 2) E por que ela só sabe viver com subsídios governamentais?

PREMIAÇÃO

Festa no BNB, vencedor do Prêmio efinance 2019, dado pela Editora Executivos Financeiros, na categoria Infra de Telecom, com "Gestão de Infraestrutura de Telecom do BNB", em parceria com a Oi. O prêmio será entregue em SP