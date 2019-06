Egídio Serpa: Coema entre o gás e a água do suinocultor

Quinta-feira, 6, sob a presidência do secretário do Meio Ambiente, Artur Bruno, reunir-se-á o Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema). Da pauta constam o reaproveitamento da água usada na atividade da suinocultura e a implantação de mais uma usina termelétrica a gás no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Pelo que esta coluna apurou, os conselheiros do Coema poderão rejeitar a primeira proposta, com o que desferirão uma facada no estômago das empresas suinocultoras, que hoje reutilizam - na irrigação de plantas - a água usada na limpeza das instalações dos seus criatórios. Mas aprovarão o projeto da Usina Termelétrica Portocém, da Portocém Geração de Energia Ltda, em Caucaia. Ela gerará 2.200 MW, ou seja, mais do que toda a energia que o Estado do Ceará consome. Vale lembrar que o Ceará já tem em operação hoje - no mesmo Complexo do Pecém - três termelétricas movidas a carvão mineral, incluída a da siderúrgica da CSP.

Rodovias

Por que as estradas estaduais do Ceará estão esburacadas e algumas até quase intransitáveis, como a que liga a BR-222 ao Porto do Pecém? Responde um especialista: porque há "erros de projeto". O mais frequente é o que tecnicamente se chama de "grade colado" (o pavimento da estrada é construído no mesmo nível do terreno natural, facilitando a ação deletéria da água da chuva). Além disso, o asfaltado brasileiro é de baixa qualidade (no processo de refino, perde as ligas).

Educação

Ao saudar, ontem, os participantes do Seminário Prefeitos do Ceará, promovido pelo Diário do Nordeste, o empresário Igor Queiroz Barroso, diretor de Relações Institucionais do Grupo Edson Queiroz, disse aos prefeitos: "Gestão é conhecimento convertido em ação". E revelou: o Instituto Myra Eliane, presidido por ele e dedicado exclusivamente à Educação, já atua em 206 escolas de vários municípios do Estado.

Previdência

Do empresário Fernando Cirino, ex-presidente da Fiec: "Estou otimista. Acho que o Congresso Nacional cumprirá com o seu papel, aprovando a reforma da Previdência, marco inicial de uma série de reformas que mudarão o País".

Amanhã, às 18 horas, o Movimento Capitalismo Consciente chegará ao Ceará por meio de palestra de seus dirigentes no Brasil - Maiso Dias, Kelly Malheiros e Hugo Bethlem. Dirão: a empresa, além do lucro, deve ter um propósito maior, cultura e liderança conscientes e gerar diferentes valores para todas as partes interessadas

Nos EUA, a taxa de desemprego é hoje de apenas 3,6%, a menor dos últimos 20 anos. Lá, não há 13º salário, não há férias remuneradas, não há FGTS e a licença maternidade é de 12 semanas (no Brasil, é de 120 dias, no mínimo). Lá, não há Justiça do Trabalho. Todos, porém, querem trabalhar nos EUA. Deve haver um motivo.