Egídio Serpa: CNI substituirá presidente

Será o próprio presidente, Beto Studart, que representará a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) na reunião do Conselho da CNI que, amanhã, em Brasília, elegerá o substituto interino do presidente da entidade, Robson Andrade, afastado por decisão judicial. Andrade foi preso na semana passada pela Polícia Federal na Operação Fantoche, que apura fraudes no Sistema S. Estão aptos a ocupar o lugar de Andrade três vice-presidentes da CNI - Paulo Skaf, da Federação de São Paulo; Paulo Afonso Ferreira, de Goiás; e Glauco Corte, de Santa Catarina.

Bom caju

Cléber Carneiro, filho do saudoso Jaime Aquino, um dos maiores empresários que o Ceará conheceu, discorda da Embrapa que, por esta coluna, anunciou a criação de um hambúrguer feito de fibra do caju. "É falso! Quem inventou esse hambúrguer foi meu pai". Cléber tem razão. Não só o hambúrguer, mas bife, coxinha, almôndegas, pastéis e quibe de caju foi Jaime Aquino quem criou. O empresário, que morreu em 2015, com 91 anos, foi o maior produtor e exportador brasileiro de castanha de caju. Ele e sua empresa Cione chegaram a ter 40 mil hectares plantados de caju.

Parceria

Tornaram-se parceiros a operadora de telefonia e banda larga Net e o Fortaleza Esporte Clube. A primeira oferecerá ao Centro de Treinamentos do Fortaleza, no bairro do Pici, serviços de tevê por assinatura, banda larga de alta velocidade e Wi-Fi. Por sua vez, o Fortaleza exibirá a marca da Net em suas camisas de treino. Alçado à Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza de Rogério Ceni terá de melhorar bastante para encarar a elite nacional.

Pecém

Informa a Cipp S/A, que administra o Porto do Pecém: a movimentação de carga e descarga naquele terminal cresceu 3% em janeiro passado. Essa alta foi puxada pela grande movimentação de 890.599 toneladas de granéis sólidos, incluindo o carvão, que é todo movimentado pela Tecer Terminais, cuja capacidade de operação se amplia pela aquisição de novos equipamentos para atender à crescente demanda das térmicas e da CSP.