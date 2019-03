Egídio Serpa: Ciência confrontada

Vinte cientistas de várias universidades do País, entre eles o físico cearense José Carlos Parente de Oliveira, da UFC, encaminharam carta aberta ao ministro do Meio Ambiente, com cópia ao vice-presidente da República, na qual pedem e incentivam "uma guinada determinante na orientação da política ambiental brasileira" para "promover uma visão objetiva, pragmática e não ideológica das questões ambientais". Os signatários, liderados pelo físico e doutor em meteorologia Luiz Carlos Molion, da Universidade Federal de Alagoas, dizem que "as questões climáticas têm sido pautadas, predominantemente, por equivocadas e estritas motivações ideológicas, políticas, econômicas e acadêmicas, afastando-se não apenas dos princípios basilares da prática científica, mas também dos interesses maiores da sociedade". E afirmam: 1) "Não há evidências físicas da influência humana no clima global"; e 2) A hipótese do aquecimento 'antropogênico' (causado pela ação humana) é um desserviço para a Ciência e um risco paras as políticas públicas". É um tema de controvérsias.

Em natal

Funcionários da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) lotados em Fortaleza foram deslocados para Natal, onde integrarão hoje uma força-tarefa encarregada de elaborar um programa de segurança para o porto marítimo daquela cidade. Nos últimos seis meses, 10 toneladas de cocaína foram embarcadas no Porto de Natal em embalagens semelhantes às utilizadas pelos exportadores potiguares de frutas. As exportações de melão do Rio Grande do Norte estão sendo feitas pelo Porto do Mucuripe, onde opera a francesa CMA-CGM, uma gigante mundial da navegação marítima.

Sem energia

Há 28 dias, a Fazendas Reunidas Bom Conselho, em Boa Viagem, está sem energia elétrica. Ela produz leite, vendido para a Betânia Lácteos, e queijos, empregando duas dezenas de pessoas. A Enel - que distribui a energia no Ceará - tem prometido como sem falta o conserto da avaria, mas até agora, nada. O dono da fazenda, Salim Bayde, está desesperado, pois os prejuízos só aumentam.

Embrapa

Quando junho chegar, a Embrapa Agroindústria Tropical, com sede em Fortaleza, e a Embrapa Agropecuária Oeste, sediada em Dourados (MS), promoverão aqui um seminário sobre a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). Em MS, SP e MG, onde essa novidade da Embrapa vem sendo aplicada há alguns anos com excelentes resultados, a produtividade das áreas rurais aumentou, o que foi possível também pela recuperação de pastagens degradadas. João Pratagil, pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical, não tem dúvida: "O semiárido nordestino - o do Ceará no meio - pode beneficiar-se dessa tecnologia". Pratagil é o coordenador do seminário.

Agropacto

Amanhã ( 12), às 7h30, no auditório da sede da Faec, haverá nova reunião do Agropacto, que debaterá sobre o Capim BRS Capiaçu, considerado a nova alternativa alimentar para os rebanhos bovino e caprino. Falarão a respeito os agrônomos Hélio Chaves Bastos e Manoel Carlos Belarmino, que produzem e comercializam o Capiaçu e também a palma forrageira.