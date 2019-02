Egídio Serpa: Cearense investe na genética do camarão

Localizada no vizinho Rio Grande do Norte e ocupando uma área de 2.700 hectares, dos quais 1.230 são espelho d'água e 700 destinam-se à preservação ambiental, a fazenda Potiporã, do cearense Cristiano Maia, maior produtor de camarão do Brasil, investe pesado em um projeto - liderado por consultores internacionais - de melhoramento genético que já permite a produção de pós-larva (filhotes) resistente aos vírus hoje existentes no País. Neste momento, a fazenda produz a quarta geração de sua pós-larva. Na sexta geração, o pós-larva da Potiporã - que abastece a maioria das fazendas dos carcinicultores nordestinos - estará definitivamente escudado de quaisquer vírus, incluindo o da mancha branca. Se o Ministério da Agricultura vier a permitir a importação de camarão do Equador, onde a carcinicultura registra 11 diferentes variedades de vírus, terá sido em vão todo o esforço da Potiporã, que - em 318 viveiros de quatro hectares cada um - produz 600 toneladas/mês de camarão de seis a 30 gramas (a maioria do mercado prefere o de 12 gramas), dando emprego a 1.100 pessoas.

Licenciamento

Ficou pronto o estudo de um Grupo de Trabalho que, por instrução do secretário do Meio Ambiente, Artur Bruno, resultou no Processo de Otimização do Licenciamento Ambiental. Ele será apresentado, amanhã (14), às Câmaras Setoriais da Construção Civil e Imobiliária, na Adece. Na segunda-feira (18), para o setor da agropecuária; e na quinta (21), às demais Câmaras Setoriais da Adece. Artur Bruno quer aperfeiçoar o estudo.

Visita Ministerial

Da programação a ser cumprida amanhã pela ministra da Agricultura no Ceará, Tereza Cristina, consta visita à floricultura da Reijers, à fazenda de produção de acerola da Nutrilite e à Emape, empresa de avicultura do deputado federal Roberto Pessoa, seu amigo e aliado. Tudo na Serra da Ibiapaba.

Lucidez

Do presidente da Federação das CDLs do Ceará, Freitas Cordeiro: "O Refis é a oportunidade de que dispõe o Governo para praticar a justiça fiscal, oferecendo às empresas uma chance de sobrevivência. No Refis, o Estado não renuncia ao tributo, mas aos penduricalhos de política cheia de vícios".

Sem papas na língua, o ministro da Economia, Paulo Guedes, mandou ontem um aviso aos Tribunais de Contas dos estados: sigam a rota do TCU. Na opinião de Guedes, os TCEs sucumbiram à pressão dos governos. A maioria dos estados está quebrada - como RS, MG, RJ e RN - sem dinheiro para pagar em dia os servidores.

Numa rua, é o dono de uma sapataria; noutra, é o de uma bodega. Cada um deles com uma maquininha de cartão de crédito ou débito. São os "operadores" do Zona Azul, estacionamento a céu aberto, público, que a PMF decidiu multiplicar pelo meio-fio das calçadas da cidade. Na Aldeota, o Zona Azul avança rapidamente.