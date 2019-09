Egídio Serpa: Ceará dá as costas a cearense

Poucos sabem, mas o Ceará tem tecnologia própria - já patenteada - de dessalinização da água do mar. Ela foi criada e desenvolvida pela Gram Eollic, empresa cearense especializada em assuntos de energia, cujo CEO, engenheiro Fernando Ximenes, não entende por que motivo, até agora, não foi chamado pela Cagece ou pelo seu colega Adão Linhares, secretário Executivo de Energia da Secretaria de Infraestrutura, para tratar dessa tecnologia, batizada de "Dessalinização a Vácuo Solar Offshore Gram Eollic Autossustentável". Vale a pena ouvi-lo. Para começo de conversa, o custo da água do projeto da Gram Eollic - R$ 0,51 (cinquenta e um centavos) por m³ - é menor do que o estimado para a usina que a Cagece pretende construir em terra firme no litoral da Grande Fortaleza. Como esta coluna revelou sábado, 31, o preço imaginado para o projeto da usina dessalinizadora da Cagece é de US$ 0,80 (oitenta centavos de dólar) ou R$ 4,77 por m³. "Mas este é o preço lá em Israel, cuja tecnologia é o da osmose reversa. Esse custo, nacionalizado, subirá para R$ 9,5 por m³", alerta Fernando Ximenes. A tecnologia da Gram Eollic é a vacuo solar offshore, algo totalmente novo que o seu autor está tentando explicar - até aqui sem êxito - para as autoridades competentes ou para empresários interessados em investir nela.

S. Francisco

Empresários que passaram a sexta-feira, 30, acompanhando o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto em Salgueiro, voltaram com a certeza de que, agora, o Projeto S. Francisco de Integração de Bacias passa a ser, na geografia cearense, "um problema do Governo do Estado". As águas já estão viajando por gravidade na direção de Jati, de onde serão encaminhadas para o Cinturão das Águas, que não está concluído. Uma fonte do Governo do Ceará disse, porém, que "o CAC está inconcluso porque o Governo da União não liberou, ainda, a verba que falta".

Pescadores

Boas e discretas decisões tomou o Conselho Monetário Nacional, que dispensou a necessidade de pescadores e aquicultores apresentarem o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) para acessarem o crédito. Outra: o financiamento, pelo Programa de Agricultura Familiar, de implementos, colheitadeiras e suas plataformas de corte, máquinas agrícolas autopropelidas para pulverização e adubação só pode ocorrer com taxa efetiva de juros prefixada de até 4,6% ao ano ou taxa pós-fixada composta de parte fixa de até 0,20% a.A., acrescida do Fator de Ajuste Monetário.