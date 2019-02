Egídio Serpa: Canal norte gerará energia solar 

Jair Bolsonaro que, como presidente da República, mantém o mesmo hábito de quando era candidato – o de comunicar-se pelas redes sociais – informou pelo Twitter: o Ministério do Desenvolvimento Regional quer transformar as margens do Canal Norte do Projeto São Francisco de Integração de Bacias em área geradora de energia solar fotovoltaica. A energia gerada será usada nas estações de bombeamento do Canal.

A propósito: Bolsonaro também anunciou, em outro tuíte, que o Canal Norte “está em reparação, e a expectativa é que os trabalhos sejam finalizados até maio”. Esta coluna insiste: águas do Rio São Francisco no Açude Castanhão, seu destino final no Ceará, só no segundo semestre deste ano.

Pague Menos

Uma fonte do Grupo Pague Menos – terceira maior rede brasileira de farmácias, com mais de 1.100 lojas em todos os estados do País – disse à coluna que este não é, ainda, o momento ideal para fazer seu IPO (oferta inicial de ações), como estaria desejando o General Atlantic, fundo norte-americano de private equity, que em 2015 se tornou sócio da empresa cearense. “Não há pressão, mesmo porque o General Atlantic participa da gestão da companhia. Vamos fazer o IPO, mas no momento certo”, adiantou a mesma fonte. O Grupo Pague Menos, controlado pela família do empresário Deusmar Queirós, tem faturamento superior a R$ 6 bilhões.

Nociva

Deputado exibindo quadros decorativos com imagens de armas de resina em 3D, em seu gabinete na AL do Ceará, é nociva novidade.

O que vale mais

Qual insumo tem mais valor para o desenvolvimento econômico e social do Estado: a energia elétrica ou a asa delta? Para a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), a asa delta é muito mais importante, razão por que aplica sobre sua comercialização uma alíquota de apenas 18%. A alíquota do mesmo tributo incidente sobre a conta de energia elétrica emitida pela Enel chega a 37%. Conclusão: quanto maior for a conta de energia, maior será a arrecadação do Tesouro. Empresários cearenses preocupam-se com o aumento da conta de luz, que será de mais de 11% para uma inflação estimada em 3,85%.

Cadeira 38

Hoje, às 19 horas no Palácio da Luz, o jornalista e escritor Pádua Lopes toma posse da cadeira 38 da ACL - Academia Cearense de Letras. Autor de “Safira não é Flor” – um romance de 278 páginas lançado em 2016 e cuja leitura é uma viagem por cidades da Europa, onde os personagens consomem cultura e respiram intensa sensualidade – Pádua Lopes leva para a Academia o brilho de sua inteligência.

Gilsinho

Na Paróquia de São Vicente de Paulo, no bairro Dionísio Torres, o padre Neto celebrará hoje, às 19h30, </MC> Missa de 7º Dia pela alma de Gilson Gomes Filho, o Gilsinho que, antes de morrer de câncer no dia 20, recebeu mensagem do atleta Tom Brady, o maior ídolo do futebol americano, do qual era fã. Cofundador da Comunidade Católica Um Novo Caminho, Gilsinho tinha 49 anos, deixou viúva Janaína e a filha Maria, de 6.