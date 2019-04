Egídio Serpa: Brasil deve trocar o caminhão pelo trem

País definitivamente vocacionado para a agropecuária, o Brasil peca gravemente por ainda privilegiar o modal rodoviário para transportar 80% do que produz no campo. As estradas brasileiras – principalmente as que cortam o Centro-Oeste e o Norte - são exemplo de tudo, de corrupção inclusive. Só agora, o Governo descobriu que são os trens que devem carregar da fonte de produção aos centros consumidores e aos portos as proteínas e os grãos brasileiros que abastecem o mercado interno e boa parte do mundo. As diferenças são enormes, a começar pelo preço do frete: o ferroviário é muito mais barato do que o rodoviário. Há um mês, o Governo promoveu um leilão de trechos da Ferrovia Norte-Sul, obtendo ágios espetaculares, abrindo boas perspectivas para a logística do transporte. É pouco: a região Nordeste precisa da Ferrovia Transnordestina, para cuja construção será necessário capital estrangeiro – e as empresas chinesas estão na fila de pretendentes. Faltam a decisão política do Governo da União e a união da liderança política do Nordeste (os governadores) para torná-la realidade.

Em ação

Reúnem-se hoje ao meio dia, no auditório da Alessandro Belchior Imóveis, os Amigos em Ação, que, anualmente no Natal, coletam e distribuem 30 toneladas de alimentos para entidades filantrópicas do Ceará. Ouvirão palestra de Geraldo Luciano Matos, vice-presidente do Grupo M. Dias Branco, que falará sobre as virtudes da governança corporativa. E do seu Partido Novo, que cresce no Ceará.

Metálica

Na ampliação e modernização do Aeroporto de Fortaleza, o consórcio liderado pela construtora paulista Passarelli trocou o concreto - moldado no próprio canteiro de obras – pela estrutura metálica, que dá mais agilidade à execução da obra e garante a mesma eficiência. Por esta e outras razões, os serviços estão à frente do seu cronograma original.

Embrapa

Hoje, a Embrapa celebra 46 anos. Com novidade: a cultivar grão de bico, leguminosa de clima temperado, agora adaptada ao clima tropical brasileiro graças aos cientistas da Embrapa, referência mundial em pesquisa agropecuária.

Vem aí o 12 de Maio - Dia das Mães, segunda maior data de vendas do comércio (a primeira é o Natal). As 150 lojas do Shopping RioMar Fortaleza estão trocando notas de compras de até R$ 100 por um cupom que dará direito a concorrer a dois automóveis Toyota Corolla. A campanha prosseguirá até o próximo dia 20 de maio.

Se há algo que hoje faz mal ao Brasil e seu Governo é a presença ostensiva do professor Olavo de Carvalho, cujas opiniões, pelas redes sociais, têm causado sérios problemas ao Governo do presidente Bolsonaro. Olavo - já citado como alquimista - está tentando promover a cizânia no núcleo duro do Palácio do Planalto. Triste!