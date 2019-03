Egídio Serpa: Bolsonaro x Bolsonaro

Ao admitir que a idade mínima para a aposentadoria de mulheres - estabelecida em 62 anos na proposta de reforma da Previdência - poderá ser reduzida para 60 anos, o presidente Bolsonaro atirou não apenas no seu próprio pé, mas também no coração de toda a equipe do Ministério da Economia, liderada por Paulo Guedes. E ainda deu forte munição à oposição e aos que, nos aliados PSL e DEM, já pretendiam votar contra a ideia. Eles poderão abaixar ainda mais o piso etário. Politicamente desorientado, o presidente Jair Bolsonaro torna difícil - com o que diz e faz - a construção de uma base no Congresso que lhe garanta a aprovação do projeto de uma Nova Previdência, sem a qual será impossível consertar as contas públicas e recolocar o País no caminho do crescimento. Falta ao presidente uma assessoria política, com interlocução nas duas casas legislativas. Resumo: a economia, para reanimar-se, precisa de investimento privado, que só virá se a reforma da Previdência garantir a economia de R$ 1 trilhão nos próximos 10 anos, como prevê a reforma. Mas isso, infelizmente, não parece preocupar os deputados e senadores.

Glifosato

Concluiu a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após reavaliar o risco do glifosato - um dos agroquímicos mais utilizados na agricultura: ele não causa mutações no DNA, o código genético humano (não é mutagênico, pois), nem nos embriões ou fetos (teratogênico), não é cancerígeno (carcinogênico) e não é desregulador endócrino (não atinge o sistema hormonal), não afetando a reprodução. A Anvisa alertou, porém, que os trabalhadores que atuam em lavouras precisam ter cuidados especiais. Para isso, são importantes o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e o controle para evitar dispersão do produto quer seja aérea, terrestre ou na água.

Lucratividade

Cresce a carcinicultura no Ceará. O empresário Hélio Holanda, que integra a Câmara Setorial do Camarão da Adece, cria camarão de forma intensiva em tanques que ocupam 700 hectares de suas várias fazendas no interior do Estado, incluindo o Vale do Jaguaribe. A lucratividade da carcinicultura é o maior atrativo da atividade que, contudo, exige muita atenção contra doenças.