Egídio Serpa: Bolsonaro está entre o veto e as promessas

Quem diria, hein? O presidente Jair Bolsonaro - eleito com a promessa de combate à corrupção, ao crime organizado e ao toma lá dá cá da velha política - precisa decidir se vetará, ou não, a Lei do Abuso de Autoridade que, na prática, inviabiliza o que ele prometeu. Se sancionada como veio da Câmara e do Senado, essa Lei algemará, imediatamente, a Força Tarefa da Lava Jato. Coincidentemente, o STF acaba de anular a condenação, decretada pelo então juiz Sergio Moro, do ex-presidente do BB e da Petrobras, Aldemir Bendini, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A decisão provocará, na opinião de juristas, um efeito cascata que beneficiará os outros condenados por Moro. A Lei do Abuso de Autoridade - se sancionada como está - estancará as investigações em curso pela PF, MPF, Receita Federal e pelo Coaf, que estranhamente saiu do Ministério da Justiça e foi para o Banco Central, onde agora se chama Unidade de Inteligência Financeira. Entre essas investigações estão as que envolvem o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro - o Queiroz - e parentes de ministros do STF, incluindo o seu presidente, Dias Toffoli. Há, como todos sabemos, uma lista extensa de deputados e senadores envolvidos pela Lava Jato, cujos processos aguardam decisão do STF. Bolsonaro - com mil problemas a resolver, a maioria dos quais ele mesmo criou - terá, vetando a Lei de Abuso de Autoridade, a chance de provar que o discurso eleitoral era para valer. Se, porém, frustrar a expectativa otimista do seu eleitorado, terá assinado seu próprio atestado de óbito político.

Novo de novo

Completamente reformado, o edifício sede da Fiec será inaugurado quarta-feira (4), às 17h, pelo presidente da entidade, Beto Studart, cujo mandato está chegando ao fim.

Digitalizado

Assis Cavalcante, presidente da CDL Fortaleza; Freitas Cordeiro, presidente da FCDL Ceará; e Honório Pinheiro, ex-presidente das duas entidades e da CNDL, estão em São Paulo, onde participam da Latam Retail Show, maior feira de varejo da América Latina. Tema do evento: "A transformação virtuosa do mercado de consumo - última chamada". Na opinião de Honório Pinheiro, "o mundo, os negócios e, também, o consumidor digitalizam-se em alta velocidade. Diante do avanço permanente da tecnologia, nós do varejo temos de estar antenados com ela durante as 24 horas do dia".

Empreendimento da c. Rolim Engenharia, o Uno Medical & Office, com seus 10 andares e 192 amplas salas entregues, ontem, na Avenida Pontes Vieira - integra-se ao Hospital São Carlos, que estendeu seus serviços de saúde ao Uno, que terá farmácia Evidence de manipulação e também uma agência do Bradesco.

Terá má consequência para o Brasil a moratória da Argentina, para onde vão 20% do que o Brasil exporta. Quebrada, devendo US$ 50 bilhões e sem reservas, a Argentina não teve outra saída que não pedir mais prazo ao FMI para pagar aos credores. O FMI ainda não respondeu. No Brasil, há um clima de alta apreensão.