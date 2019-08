Egídio Serpa: Bananal do Ceará é destruído

Aconteceu o que se previa: centenas de pessoas, que trabalhavam no cultivo de bananas na região do Cariri - base natal e política do governador Camilo Santana - já foram desempregadas e outras tantas se-lo-ão nos próximos dias por causa do rapidíssimo avanço da sigatoka amarela, uma praga que ataca essa cultura e que só é possível de ser combatida com eficiência por meio da pulverização aérea. A mesma coisa acontecerá com os bananais da Chapada do Apodi. E nada será possível fazer: a pulverização aérea foi proibida na geografia do Ceará por lei de origem socialista, aprovada pelo Legislativo estadual sem qualquer consulta à ciência desengajada.

Resumindo: a agricultura empresarial no Ceará está ameaçada. Segundo maior produtor e primeiro exportador brasileiro de banana, o Estado já está importando a fruta. A pulverização aérea - utilizada praticamente em anos de muita chuva, como este 2019, quando a umidade se eleva e atrai a sigatoka - é a solução ideal porque é lançada de cima, sobre as folhas da planta, impedindo a penetração da praga. Pulverizar de forma manual, de baixo para cima, triplica os custos e o tempo da aplicação, causa dano ao meio ambiente e ao aplicador, não mata a sigatoka, destrói a plantação e desemprega trabalhadores. Trata-se de um problema econômico e social, agora exposto com viés ideológico.

No Japão

Cearense de Fortaleza, Beatrice Martins de Melo, perto de concluir o doutorado em Estudos Globais e Sustentabilidade na University Kinkushu, do Japão, acaba de conquistar lá o prêmio Encouragement Award pelo seu desempenho acadêmico. Filha do economista Célio Fernando Melo, Beatrice é também estilista com graduação em moda.

Sem nada

Do engenheiro Fernando Ximenes, dono da Grameollic, empresa especializada em energia: "No Ceará, não há mais água para irrigar, nem fruta para cultivar, nem peixe para criar, nem marco regulatório para a geração de energia".

Promessa

Gustavo Canuto, ministro do Desenvolvimento Regional, prometeu de novo: em janeiro, a água do rio S. Francisco chegará ao Ceará. Que tal em maio?