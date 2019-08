Egídio Serpa: Banana, um plano perfeito

Está sendo executado à perfeição o plano de exterminar a bananicultura na região do Cariri, onde uma grande empresa e dezenas de pequenos produtores, que cultivam a fruta em quase dois mil hectares de boas terras e empregam quase cinco mil pessoas, são fragorosamente derrotados pela praga da sigatoka amarela. Quem tiver a curiosidade de saber - e ver - o que, em velocidade do frevo, faz essa doença, é só percorrer os bananais de Brejo Santo e Barbalha, onde essa atividade morre por culpa da insanidade ideológica da má política. Proibidos - por Lei sancionada pelo governador Camilo Santana, que tem exatamente no Cariri sua base eleitoral - de fazer pulverização aérea contra a sigatoka, os produtores choram de raiva, lamentam os prejuízos, pagam (os que podem) as indenizações, pensam no que farão agora de suas vidas e prometem uma resposta nas próximas eleições. Sem a cana-de-açúcar - que também morreu por causa de outro erro do Governo do Estado ao apostar erradamente na compra de uma obsoleta usina, hoje abandonada - a agroindústria do Cariri segue somando perdas financeiras e frustrações sociais. Nos grupos da internet, há vídeos com o depoimento de pequenos produtores caririenses de banana, todos contando o seu drama e perguntando o que farão agora. A pulverização aérea é necessária quando os índices de umidade se elevam. Foi o caso deste ano: no Cariri, as boas chuvas elevaram essa umidade, facilitando a propagação da sigatoka. Uma só aplicação aérea teria evitado a tragédia que agora se registra. O perigo permanece: na Chapada do Apodi e na Serra da Ibiapaba, onde também se planta banana, a sigatoka avança. O Ceará era, até o início deste ano, o segundo maior produtor bananeiro do País e seu maior exportador.

Vendendo

Por R$ 191 milhões, a Petrobras vendeu à brasileira SPE 3R Petroleum 100% de sua participação em campos terrestres e marítimos na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte. É a segunda venda de campos petrolíferos que faz a reerguida Petrobras no vizinho Estado.

Poluição

Está circulando pela internet a seguinte mensagem: “EUA e China são responsáveis por 40% das emissões de carbono no mundo. Os países ricos continuam produzindo, poluindo e ficando mais ricos. Mas o Brasil, responsável por apenas 1,3% das emissões, está destruindo o clima no mundo! É isso mesmo?”

Conciliação

Portaria do ministro do Meio Ambiente criou os Núcleos de Conciliação Ambiental (Nucam), no Ibama e no Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio). Eles terão representações em todas as capitais e em Santarém (PA). É para estimular a conciliação entre pessoas multadas por danos ambientais e os aplicadores das multas.

Dnocs

Há um esforço multipartidário para a recuperação do Dnocs ao qual aderiu o empresariado.Sugestão de um empresário agroindustrial: pelos próximos cinco anos, o Dnocs nada precisará construir. Bastará apenas recuperar e dar manutenção aos seus açudes e perímetros de irrigação existentes. Ponto.

Histórias

Assis Cavalcante, presidente da CDL Fortaleza e sócio da rede de lojas Visão, é também escritor. Seu mais recente livro “Gonzagão no Céu e outras histórias”, lançado na XIII Bienal do Livro, no Centro de Eventos, ganhou aplausos da crítica e do público, que já o haviam aplaudido quando lançou “As histórias do Assis”, em 2014.

Curta

Ipu, onde a virgem Iracema banhava-se no romance de José de Alencar, ganhou a primeira unidade da rede Lojas Americanas, cujo plano de expansão prevê novidades no Ceará.

Saúde

Aguarda-se com expectativa o lançamento, hoje, da Plataforma de Modernização da Saúde. Uma ideia do secretário Dr. Cabeto.

Turismo

Philippe Goderfroit, gerente-geral do Hotel Gran Marquise, revela: o último mês de julho - o das férias - superou as expectativas. O de agosto, porém, está aquém delas, mas suavizado pela programação de eventos sociais e corporativos realizados em Fortaleza.

Varejo

Vem aí, em setembro próximo, “A Semana do Brasil”, espécie de Black Friday. É uma ideia do Governo Federal a que estão aderindo entidades empresariais do varejo em todo o País. O mês de setembro é tradicionalmente ruim em vendas. O objetivo da Semana do Brasil é reverter isso com uma grande liquidação.