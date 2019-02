Egídio Serpa: Arce, vêm aí medidas duras

No transporte coletivo intermunicipal, feito por empresas de ônibus, há problemas, mas no chamado alternativo, executado por vans, "há a maior bagunça. Mas estamos trabalhando para ordená-lo", diz Fernando Alfredo Franco, presidente da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), que absorveu a gestão do setor, antes administrado pelo Detran. Também presidente da Associação Brasileira das Agências Reguladoras (Abar), Franco, e a Arce têm, ainda, a gestão dos terminais rodoviários. Em um dos principais - o João Thomé, de Fortaleza - seus técnicos localizaram outro problema: as empresas transportadoras, que operam lá, pagam pouco pelo espaço que ocupam e pelo serviço que recebem. "Vamos tomar medidas duras, proximamente", avisa. A propósito: a Arce não recebe repasses do Tesouro estadual. Ela vive de taxas incluídas nas contas de luz da Enel, do gás da Cegás e ainda da tarifa de ônibus intermunicipal.

Fotovoltaica

Cristiano Maia, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão e maior carcinicultor do País, informa: implantará em sua fazenda Potiporã um projeto de geração de energia solar fotovoltaica. Toda a energia a ser produzida será consumida pelo seu laboratório e pela sua unidade industrial de beneficiamento de camarão. As empresas começam a investir na autogeração de energia renovável. Ganham todos, principalmente o meio ambiente. No Ceará, já operam várias empresas especializadas na instalação de projetos de geração fotovoltaica.

Viciado

Segundo o ex-governador Sérgio Cabral, catedrático no assunto, roubar dinheiro público "é um vício". Ele já foi condenado a 198 anos de cadeia.

Tudo azul

Aracati e seu aeroporto denominado de Canoa Quebrada Dragão do Mar tornaram-se o 103º destino nacional da Azul Linhas Aéreas e sua terceira base de operações instalada neste ano.

Juntos de novo

Retomaram as relações de amizade o senador Tasso Jereissati e os irmãos Cid e Ciro Gomes. "Ganha o Ceará!", opina um empresário da construção civil.