Egídio Serpa: Aposentadoria sem sindicato

De amanhã em diante, o trabalhador rural poderá requerer sua aposentadoria sem precisar mais recorrer aos sindicatos para obter a declaração de atividade rural, documento necessário para dar entrada no pedido. Fará isso diretamente em qualquer agência do INSS, onde preencherá uma autodeclaração de exercício da atividade rural, sem necessidade de ratificá-la perante o Pronater ou a qualquer órgão público. É o que determina a MP 871, de 18 de janeiro deste ano. De acordo com a MP, a partir de janeiro de 2020, a comprovação do exercício da atividade rural será feita exclusivamente pelas informações constantes no sistema do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis), mantido pelo Ministério da Economia. O modelo de formulário de autodeclaração está na internet (https://meuinss.Net - Declaração Rural ou Declaração Pescador); portal do INSS (https://inss.Gov.Br/formulário/ - Declaração do Pescador Artesanal ou Declaração do Trabalhador Rural) e em todas as agências da Previdência Social. É mais uma correta medida para a desburocratização do País.

Orações

Neste Dia de São José, há orações por mais chuvas no Ceará, principalmente no sertão. Oram, também, ao Padroeiro do Ceará os candidatos à presidência do BNB e da Companhia Docas.

"Sistema S"

Colhe-se de fontes da indústria a informação de que o afastado presidente da CNI, Robson Andrade, não mais retornará ao cargo, no qual está agora, de forma interina, o goiano Paulo Afonso Ferreira. Andrade está indiciado em inquérito da Polícia Federal que aponta desvios de recursos do "Sistema S".

Sem sinal

Esta coluna acompanha o drama de um profissional liberal que, há três meses, tenta, sem êxito, cancelar sua assinatura com a operadora Vivo de telefonia, banda larga e tevê por assinatura. Causa: quedas do sinal de banda larga.

Lide

CEO Imagic, Leonardo Fontenele é o próximo convidado do café-debate do Lide-Ceará, 6ª feira, no Gran Marquise.

No ar

Começou a voar a quinto dos novíssimos aviões A-330-900-Neo que a TAP recebeu da Airbus. Por ora, a TAP opera essas aeronaves nos voos Lisboa-São Paulo e Lisboa-Salvador. No fim deste ano, anotem aí, a TAP pretende substituir - nos voos de Lisboa para Recife, Fortaleza e Natal - os A-330, de dois corredores, pelo modelo A-320-Neo, de apenas um corredor.

Previdência

Atentem: 90% de notícias sobre o Governo Bolsonaro, na chamada grande mídia, são negativos. Para ela, a proposta de reforma da Previdência não tem um só ponto positivo.