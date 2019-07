Egídio Serpa: Após a Previdência, a entrega dos cargos

Quando, no próximo dia 6 de agosto, a Câmara dos Deputados votar em segundo turno a reforma da Previdência, o Governo Bolsonaro iniciará o ritual de nomeação das pessoas que ocuparão os cargos de segundo escalão da administração federal. E aqui no Ceará essas posições foram divididas entre os parlamentares que votaram a favor da Nova Previdência. O deputado xis indicará os ocupantes de tais e quais cargos. Já se sabe, por exemplo, que o deputado Heitor Freire, do PSL, bolsonarista de carteirinha, indicará o dirigente do Ibama no Ceará. Detalhe, cada um dos indicados terá de atender às exigências do Palácio do Planalto, a primeira das quais é ser um ficha limpa, ou seja, não ter antecedentes desabonadores. No BNB, apostam todos, deverá permanecer o presidente Romildo Rolim.

Construção civil

Aclamado por seus colegas novo presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon), o empresário Patriolino Dias - "Patrol" para os íntimos - diz à coluna que tem um grande desafio: "Substituir o atual presidente, André Montenegro, não será fácil, pois ele desenvolve uma grande gestão e por isto mesmo tem a simpatia e o respeito dos construtores". Beto Studart, presidente da Fiec, elogia o "espírito de liderança" de Patriolino. Studart diz: "Ele tem uma maneira e um jeito naturais de liderar e convergir".

DIAMANTE

Assis Machado Neto, sócio majoritário da Construtora Mota Machado, celebra decisão da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), que concedeu ao seu empreendimento Rooftop Canuto - na Rua Canuto de Aguiar - o Grau Diamante no Selo Verde de Certificação Ambiental. A avaliação levou em conta 45 critérios. "Nosso compromisso com o meio ambiente é permanente", diz Assis Neto.

Recuperando

Caminhões pesados, carregados de soja e milho, estão destruindo a estrada que liga a BR-116, no distrito de Coluna, em Horizonte, à cidade de Cascavel. Essa rodovia - que está sendo recuperada pela Construtora Samaria - ganhará um pavimento reforçado. Às suas margens, operam várias unidades industriais de ração para a avicultura e suinocultura.

Consorciada com a Comsa do Brasil S/A, a Construtora Marquise está na licitação do monotrilho de Salvador, obra de R$ 1,5 bi, com 22 estações. No certame, estão gigantes brasileiras e estrangeiras. Para José Carlos Pontes, presidente da Marquise, estar na licitação "dá um gosto bom de sucesso".

Siqueira Campos, 90 anos, do DEM-TO, assumiu cadeira no Senado, vaga com a licença do titular Eduardo Campos, do SD, que se licenciou pra ser secretário do Governo de Tocantins. No 1º discurso, ele disse: "O Brasil tem 27 estados, mas precisa criar mais 20, pelo menos". Eis um exemplo claríssimo da velha política.