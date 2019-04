Egídio Serpa: Acima de qualquer suspeita

Do jurista cearense Valmir Pontes Filho, ex-procurador-geral da PMF, sobre a crise no Judiciário brasileiro: "Sou de um tempo em que a advocacia era exercida com decência e ética. Ninguém corrompia juiz (na compreensão lata da expressão) nem magistrado se deixava vender. Mas, hoje, criticar o Judiciário virou 'crime'. Que o diga o senhor ministro presidente do STF. Caso queira Vossa Excelência processar-me, que o faça. Ministro do STF há de estar acima de qualquer suspeita".

3corações

Dono de marcas famosas, como a Santa Clara, o Grupo 3Corações, com sede em Fortaleza e líder nacional da indústria de café torrado e moído, alcançou, no exercício de 2018, faturamento superior a R$ 4 bilhões. Fruto de boa gestão profissionalizada. Mas enfrentará concorrência da Nestlé, que investirá no mercado de moídos e torrados.

Substituição

Durante 13 anos, a máquina da administração pública brasileira foi ocupada por um grupo político ideologicamente socialista. Agora, essa mesma máquina está sendo ocupada por um grupo de ideologia oposta - a do livre mercado. Foi decisão da maioria do eleitorado.

Bom padrinho

Foi o secretário de Produtividade e Emprego do Ministério da Economia, Carlos Alexandre da Costa, ex-diretor do BNDES, quem indicou e bancou o nome do cearense Eduardo Diogo para a Diretoria Administrativa e Financeira do Sebrae. O currículo de Diogo encantou o ministro Paulo Guedes, que avalizou a indicação.

Viralizando

Das redes sociais: “Manda quem tem Toffoli! Odebrecht quem tem juízes”.

Kalunga

Maior varejista nacional do segmento de papelaria, a rede Kalunga abriu sua quinta loja em Fortaleza, no North Shopping. A propósito: a crise da economia, que persiste, pode ser vista nas placas de “aluga-se” ou “vende-se”.