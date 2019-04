Egídio Serpa: A Previdência e a chantagem

Velha política é a chantagem que os deputados do chamado Centrão tentam impor ao presidente Bolsonaro e à sua equipe econômica, exigindo-lhes as mesmas condições - as do toma lá, dá cá - com as quais obtiveram benesses milionárias dos governos anteriores - os do PT do meio - em troca de votos a favor da reforma da Previdência, sem a qual o País irá para o brejo, em cuja beirada já se encontra. O PDT de Ciro Gomes, o PT de Gleisi Hoffmann, o Psol de Marcelo Freixo e o PSB do governador pernambucano Paulo Câmara aproveitam e montam na garupa da chantagem do Centrão para inviabilizar a aprovação da Previdência, mesmo sabendo que, sem ela, virá o caos. A pergunta é: a quem interessaria o caos? Resposta: só aos que querem transformar o Brasil numa Venezuela.

Correios

Empresa estatal responsável pelo serviço postal, o Correios entregou ontem a esta coluna correspondência datada e postada em março. O compromisso nela contido já fora cumprido no prazo marcado, graças aos meios digitais.

Jaguaribe

Entre as oito regiões nas quais o Ministério da Agricultura promoverá ações de fomento da agricultura está o Baixo Jaguaribe, onde prosperam a pecuária, a fruticultura irrigada e a carcinicultura.

Suspeita

A pergunta que faziam ontem, na hora do almoço, empresários cearenses da indústria: o que está por trás dos consórcios municipais de saúde, transformados em hospedaria de políticos derrotados - prefeitos na maioria? Um desafio para o secretário da Saúde.

Devagar

Donos de hotéis da Avenida Beira-Mar e do seu entorno estão dizendo cobras e lagartos contra o passo de cágado com que a empreiteira executa as obras de sua modernização. Culpa é da chuva.

Remédios

Ainda não subiu o preço dos remédios. Causa: as três grandes redes - Pague Menos, Extrafarma e Drogasil - ainda comercializam seus estoques antigos, o que tem retardado a alta já autorizada.