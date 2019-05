Egídio Serpa: 59% dos empresários aprovam Bolsonaro

Uma pesquisa do Banco BTG Pactual, divulgada nesta semana mas com quase nenhum registro da mídia, apontou que 20% dos empresários brasileiros consultados consideram ótima a gestão do presidente Jair Bolsonaro e 39% o veem como bom, ao mesmo tempo em que 27% o consideram regular. Segundo a pesquisa, o Governo Bolsonaro é ruim para 3% do empresariado e péssimo para 7%. Entre a expectativa e a realidade, a pesquisa apurou que, para 15% dos empresários, Bolsonaro está indo melhor do que o esperado; para 55%, está igual ao esperado e para 28%, pior do que o esperado. Tem mais: 24% confiam muito em que o Governo melhorará o equilíbrio das contas públicas, 39% só confiam, 13% confiam mais ou menos, 14% confiam um pouco e 10% confiam nada.

Dia das mães

Segunda maior data do comércio varejista, a semana de vendas para o Dia das Mães, que domingo, 12, será celebrado, registrará um recorde neste 2019. De acordo com pesquisa da Ebit-Nielsen, as vendas do e-commerce alcançarão R$ 2,2 bilhões - 5% a mais do que no Dia das Mães do ano passado.

Autocontrole

Definiu o Ministério da Agricultura as primeiras áreas do agronegócio brasileiro a adotarem o sistema de autocontrole. São eles: alimentação animal (rações), fertilizantes, suínos e bebidas. Nesse sistema, o fabricante fica responsável pela qualidade do produto e o Estado fiscaliza. O Ceará tem grandes e boas fábricas de ração para animais.

Prefeitos

Vem aí, nos dias 3 e 4 de junho, no Centro de Eventos e com o apoio do Diário do Nordeste, a 7ª edição do Seminário Prefeitos do Ceará 2019. Tema: "Desenvolvimento Cooperado, Inovação e Sustentabilidade".

Cadastro

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) está elaborando novo cadastro para a agricultura familiar, com previsão para o lançamento em 6 de junho.

Empresa com atuação no setor de energia, a DCDN celebrará na terça-feira, 14, seus primeiros 35 anos de atividades. Reunirá clientes, fornecedores e amigos, cedo da manhã daquele dia, no restaurante Moleskine. Seu presidente é Luiz Antonio Trotta, que também preside o capítulo cearense do IBEF.

Informa o spc Brasil , Serviço de Proteção ao Crédito da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL): há no Brasil 62 milhões de inadimplentes, resultado da recessão que castiga o País. É cenário propício para empresas que criam falsas promessas para limpar o nome de devedores.