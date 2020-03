Economia precisa de medidas rápidas para contornar crise na Saúde

O Governo Federal vai precisar dar uma sinalização forte de cooperação entre os poderes Executivo e Legislativo para conseguir contornar a instabilidade econômica causada pela tensão mundial originada pelo surto pandêmico do novo coronavírus.

Segundo economistas, a situação do País - que envolve a desvalorização do real e as quedas constantes da Bolsa de Valores - precisa de medidas rápidas para tratar questões pontuais e de uma avaliação precisa para identificar o potencial negativo de alcance na economia brasileira.

Para consultor e economista Henrique Marinho, o Governo brasileiro ainda não tomou nenhuma medida prática para contornar a crise, colocando-se como espectador da situação.

Diferentemente de outros líderes internacionais, o Executivo e a equipe econômica do Governo Federal precisam começar a agir para reverter o impacto que o surto pode causar no mercado nacional. Segundo ele, a crise atual pode ser ainda maior que a registrada em 2008.

Ontem (12), o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, chegou a registrar uma queda de 19,6% se aproximando do patamar de 68 mil pontos, tendo acionado o "circuit breaker" duas vezes, o que não acontecia desde a crise de 2008.

A Bolsa escapou do terceiro por pouco, quando o Fed, banco central americano, anunciou compras de títulos do Tesouro americano, o que aumenta a liquidez no mercado. O índice encerrou o dia com queda de 14,78%.

Além da B3, o real também apresentou uma forte desvalorização frente ao dólar, e ultrapassou uma cotação recorde, de R$ 5. Também influenciado pela decisão do Fed, encerrou a R$ 4,78, alta de 1,41%. Acompanhando a flutuação da B3, ações de empresas tradicionais, como a Petrobras, também apresentaram quedas consideráveis ontem.

"O Brasil ainda não tomou nenhuma medida de impacto que possa reverter essa crise, e o Governo está passivo em relação à situação da economia", disse Marinho.

"Essa crise tende a ser mais profunda do que a de 2008, quando o BC tomou medidas imediatas para retomar a tomada de crédito. O Governo está tratando a situação como simples e não tomou nenhuma medida de política de curto prazo. A crise é de curto prazo. É preciso ter medidas anticíclicas para evitar que entremos em uma recessão", completou.

Marinho ainda classificou como não adequadas as medidas apresentadas pelo ministro Paulo Guedes como prioritárias para contornar o surto de coronavírus. Na noite de terça (10), o ministro da Economia enviou à Câmara dos Deputados e ao Senado uma lista para "blindar o País da crise" com várias medidas que podem ter um efeito apenas em médio e longo prazos, o que poderia dificultar a ação de combate aos problemas gerados pela questão de saúde.

"São ações de médio e longo prazos, que são importantes, mas teremos de 3 a 6 meses para que algo seja aprovado, e temos de considerar que o Governo está brigando constantemente com o Congresso. Esse é um Governo de conflito", pondera Marinho.

O economista observa que o Banco Central e o Ministério da Economia precisam começar a intervir de forma mais direta, projetando até linhas de crédito especial para contornar a possível paralisação na economia e no fluxo de caixa das empresas quando as operações forem afetadas. "Essa passividade é ruim para o Governo. Todos os presidentes dos grandes países estão tomando decisões", apontou.

Análise

O presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef), Luiz Antônio Miranda, reforçou a necessidade do Executivo trabalhar em conjunto com o Legislativo. Os constantes desentendimentos podem acabar mandando sinalizações negativas ao mercado.

O principal ponto para solucionar a questão passaria pela definição de um plano de combate ao surto.

"Estão colocando medidas estruturais para resolver um problema conjuntural e isso atrapalha. É preciso que Executivo e Congresso definam um programa de gerenciamento de crise, que é algo que não estamos vendo. Será preciso tomar ações para limitar a dispersão desse vírus. Essa já pode ser uma boa sinalização ao mercado", diz Miranda.

"Um dos pontos importantes dessa crise é que podemos sair dela com um Executivo e Congresso com um nível maior de cooperação".

Para o economista Alex Araújo também será preciso focar parte da atenção no controle de contenção de crise no impacto que pode ser causado no orçamento familiar. Se as empresas começarem a diminuir o nível de atividade, segundo ele, as pessoas poderão ter a renda prejudicada, com a paralisação da economia.

Ele afirma, porém, que a equipe econômica tem tomado a atitude correta em analisar a situação para, depois, apresentar as medidas práticas.

"A reação do Governo nesse momento é criar estímulos adicionais. São medidas contra-cíclicas. O que a gente tem é uma enorme cortina de fumaça, com a Bolsa paralisando negociações. Mas o Governo tem atuado na questão do dólar para manter a volatilidade dentro de um patamar razoável", completa Araújo.

Estratégia

Apesar das críticas e demandas do mercado, mesmo diante da pressão, Guedes já deixou claro que não está na sua cartilha a adoção de instrumentos de estímulo fiscal nos moldes dos que foram adotados pelos governos do PT. A auxiliares, repete que o "coronavírus não vai derrubar a economia".

Na avaliação da equipe econômica, não há risco de recessão. Para Guedes, o dólar mais alto vai estimular as exportações e ajudar na redução da dívida com a venda de reservas.

O ministro ainda apresentou uma "oferta abundante de crédito" por meios dos bancos públicos como um dos instrumentos de controle da crise. Segundo ele, Caixa, Banco do Brasil e BNDES têm um arsenal de pelo menos R$ 207,8 bilhões para emprestar a empresas e pessoas físicas.

Sem espaço no Orçamento para estímulos do lado da despesa, a equipe econômica considera que a principal resposta à crise do coronavírus virá pelo lado monetário.

Governo tem pouco espaço para medidas

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou ontem (12) que o País tem pouco espaço para adotar medidas para movimentar a economia e que gerem impacto para as contas públicas. Mesmo assim, disse que é possível estudar outros tipos de iniciativa.

"Temos pouco espaço fiscal. Ainda assim, há muita coisa que pode ser estudada", disse ao ser questionado sobre opções de medidas a ser tomadas para aquecer a atividade.

Segundo ele, uma das opções é a intensificação da atuação de bancos públicos para ajudar as empresas. "Muitas das medidas podem ser tomadas e não necessariamente têm impacto fiscal. Por exemplo, apoio de bancos públicos para pequenas e médias empresa", afirmou.

Nos bastidores, a equipe do ministro Paulo Guedes (Economia) também vem sinalizando o uso dos bancos públicos para atender a eventual necessidade do País.

Mansueto ressaltou que medidas como a desoneração de impostos para auxiliar empresas, como foi feito em governos anteriores, não têm espaço fiscal.

Ele lembra que a queda da atividade econômica em relação ao anteriormente projetado, somado à desvalorização do preço do petróleo, deve reduzir a arrecadação federal.

"Eventualmente, a gente pode ter uma perda de arrecadação projetada. Estamos rodando os modelos para ver qual o impacto disso na arrecadação", disse.

A queda na arrecadação deve agravar o cenário fiscal e pressionar para que haja um maior contingenciamento de recursos a ser anunciado neste mês.

"Em pior cenário, País pode crescer 1%"

No mesmo dia em que a equipe econômica revisou de 2,4% para 2,1% a sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2020, o ministro Paulo Guedes (Economia) disse que o resultado pode ser ainda pior por causa da pandemia do coronavírus.

Para Guedes, no pior cenário, o PIB seria de 1%, ou seja, o crescimento da economia seria menor do que o resultado de 1,1% 2019. Seria o quarto ano seguido de baixo crescimento após a recessão. O ministro, no entanto, considera que o quadro mais realista é de uma perda de 0,3 ponto percentual. Nesse caso, o PIB cresceria 1,8% neste ano.

"Primeiros estudos nossos: se for uma coisa suave, 0.1 (ponto percentual) de perda de PIB. Se for uma coisa mais grave, pode chegar a 0.3, 0.4 até 0.5 (p.P. De corte)", disse Paulo Guedes em reunião com congressistas na noite de quarta-feira (11). "Se, ao contrário, a pandemia tomar conta do Brasil e nós não fizermos as nossas reformas, pode chegar até 1%", alertou.

Segundo o ministro, se a população mantiver seus hábitos, o efeito do coronavírus sobre a economia será muito menor, apesar de as chances da contaminação ser maiores.