Dívida de clientes da Caixa no Ceará soma R$ 109,2 milhões

As instituições financeiras também têm sofrido com a alta inadimplência dos clientes, agravada potencialmente com a crise econômica. Somente no Ceará, 109 mil clientes, entre pessoas físicas e empresas, da Caixa Econômica Federal estão com alguma dívida com o banco. Os débitos em aberto no Estado chegam a somar R$ 109,2 milhões, segundo informações da própria instituição.

Tentando amenizar a situação, o banco promove mutirão de renegociação, em parceria com a Justiça Federal, com 2,6 mil devedores, que respondem por R$ 42 mil do total das dívidas no Ceará, até amanhã (13).

O mutirão acontece apenas com clientes que foram previamente contatados através de correspondência. Mas quem possuir alguma dívida e quiser negociar, a Caixa está com a campanha 'Você no Azul', que segue até o dia 22 de agosto dando descontos especiais que variam de 40% a 90%, conforme a situação dos contrato e dos tipos de operação de crédito. Além dos abatimentos, o banco ainda oferece outras condições para a regularização de dívidas.

Pode renegociar quem possuir débito em aberto por mais de 360 dias com valores entre R$ 50 e R$ 5 milhões.

Atendimento

Todas as agências bancárias da Caixa estão equipadas para dar suporte aos clientes que quiserem regularizar a situação de suas contas. Além da negociação presencial, os interessados poderão fazer acordos online, no portal 'Negociar Dívidas', disponível 24 horas por dia durante os sete dias da semana. No site, é possível fechar o acordo, acertar a forma de pagamento e até gerar os boletos.

As redes sociais, através do Twitter e do Messenger do Facebook, também serão utilizadas como canais de negociação com a instituição. Neste caso, o atendimento pode ocorrer de segunda a sexta, das 8h às 20h. O telefone 0800 726 8068 está à disposição para qualquer orientação.