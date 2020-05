Desalento cresce e atinge 8,9%

A taxa de desalentados no Estado do Ceará cresceu no primeiro trimestre de 2020. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada ontem (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esse percentual passou de 7,9% nos últimos três meses de 2019 para 8,6% nos primeiros três meses deste ano. O percentual corresponde a 385 mil pessoas com 14 anos ou mais.

De acordo com o IBGE, os desalentados são pessoas que gostariam de trabalhar e estariam disponíveis, porém não procuraram emprego justamente por acharem que não encontrariam. Ainda de acordo com o Instituto, isso acontece, entre outros motivos, porque a pessoa não encontrou trabalho na cidade em que mora, não conseguiu um emprego adequado ou não conseguiu por ser considerado muito jovem ou muito velho. Além disso, outra razão é a falta de experiência profissional ou qualificação.

Apesar de ter crescido, a taxa de desalentados no Ceará no primeiro trimestre de 2020 é menor se comparada ao resultado observado no primeiro trimestre de 2019, quando o desalento atingiu 8,9% da força de trabalho.

A taxa de desalentados observada no Ceará é a terceira menor da região Nordeste, acima de Pernambuco (7,3%) e Sergipe, com 6,2%.

No Brasil, a taxa de desalentados passou de 4,2% para 4,3% entre o último trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2020. De acordo com o IBGE, o número representa 4,8 milhões de pessoas com 14 anos ou mais. Entre os estados brasileiros, a Bahia registrou o maior contingente de desalentados, com 778 mil pessoas na condição.

Desemprego

O desemprego no Ceará cresceu no primeiro trimestre deste ano. A taxa chegou a 12,1%, o que representa, em números absolutos, 496 mil pessoas. No último trimestre de 2019, eram 423 mil cearenses na condição. A taxa chegava a 10,1%. No Brasil, a desocupação ficou em 12,2% no período. O Ceará teve a 12ª menor taxa entre os estados brasileiros e a menor do Nordeste.