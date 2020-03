Delivery vai diminuir no CE, afirma Abrasel

Com a crise do coronavírus atingindo fortemente o Ceará, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/CE), Rodolphe Trindade, diz que os serviços de delivery já estão caindo em Fortaleza. Apesar do decreto do governador obrigar o fechamento desses estabelecimentos, ele diz que as pessoas não vão aumentar seus gastos com alimentação fora de casa, a exemplo do delivery.

"Os deliveries aos poucos estão diminuindo. Tirando essa área mais abastecida da cidade, como Meireles, Aldeota, Praia de Iracema, o restante da cidade tem pessoas que não sabem quando vão receber o próximo salário. Então de repente aquela pessoa que recebeu algum dinheiro, e agora inicialmente não sabe nem se vai conseguir preservar o emprego, não vai pedir sushi, sanduíche ou pizza. Ela vai guardar o dinheiro e gastar com alimentação em casa", afirma.

Segundo ele, grande parte da população de Fortaleza é carente e não tem acesso aos serviços de delivery.

"São pessoas de classe média ou média baixa. A problemática reflete para todos".