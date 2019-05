'De Bem Com a Vida' inaugura nova unidade neste sábado (25)

Diante de uma demanda crescente por produtos e serviços aliados à ideia de saúde e bem-estar, a rede de franquias "De Bem Com a Vida", cuja atuação é voltada justamente para esse nicho, ganhará mais uma unidade e pode ainda se expandir para outros municípios. Na avaliação de Felipe Queiroz Rocha, sócio-proprietário da nova loja localizada no Reserva Open Mall, o investimento será um termômetro que ajudará a desenhar possibilidades de crescimento.

"É um segmento no qual acredito bastante, que vem se desenvolvendo e só tem a crescer. É muito visível que cada vez mais as pessoas se preocupam em prevenir doenças, em não ter que lidar com gastos médico-hospitalares no futuro, em estar bem", assinala Felipe Queiroz Rocha.

A nova filial, com inauguração prevista para o próximo sábado (25), terá o diferencial de operar em um modelo "conceito", agregando oferta de serviços diferenciados e "express" ao mix de produtos, composto por variada oferta de opções naturais, com destaque para a venda de itens a granel (frutas desidratadas, chás e especiarias) e suplementos nutricionais.

"Nós teremos um consultório em parceria com o Complexo Nutriclinic com orientação 'express' e isso vai conferir um diferencial à unidade", explica o sócio-proprietário da unidade.

"A loja De Bem Com a Vida no Reserva Open Mall vem não apenas para vender produtos, mas incentivar um estilo de vida. Nós teremos vários eventos com parceiros voltados para essa questão da saúde e do bem-estar", detalha Queiroz Rocha.

Para a estreia da loja conceito, estão previstas atividades como Crossfit e Aeroboxe, além de consultoria nutricional. A programação terá início às 8h, e os clientes serão recebidos com café da manhã e degustações de produtos.

Ainda haverá sorteio de brindes e desconto de 10% ao longo do dia de inauguração. A loja De Bem Com a Vida Conceito fica na Avenida Washington Soares, 3000, no Reserva Open Mall.

Alimentação

De acordo com dados sobre a alimentação do brasileiro divulgada no fim do ano passado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), oito em cada dez pessoas (81%) afirmam que se esforçam para ter uma alimentação saudável e 71% apontam que preferem produtos mais saudáveis, mesmo que tenham que pagar caro por eles. A pesquisa ouviu três mil pessoas com mais de 16 anos em 12 regiões metropolitanas.