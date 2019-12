Custos de logística impulsionam alta nos preços dos combustíveis

A alta dos combustíveis é sentida nos postos do Ceará. De acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), nas últimas quatro semanas, o valor do litro do combustível teve alta de 6,11% no Estado. Em Fortaleza, o preço subiu 7,15%.

Segundo Bruno Iughetti, consultor na área de petróleo e gás, os custos com transporte e armazenagem dos combustíveis impulsionaram os preços no Ceará. O gasto representa cerca de 20% do valor dos produtos. "O que se pode atribuir a esse aumento (nos preços) é justamente o acréscimo nos custos de logística do produto, chegando em Fortaleza para recebimento nos tanques de combustíveis", explica o consultor.

Somado a isso, Iughetti destaca o período de fim de ano, quando a demanda cresce no Estado. "Também a proximidade das festas acaba elevando os preços por uma questão de mercado, que deve voltar à normalidade a partir de janeiro, quando haverá mais oferta do que demanda".

Preços

Segundo relatório da ANP, os estabelecimentos cearenses registraram preço médio do litro da gasolina em R$ 4,687 na semana de 15 a 21 de dezembro, ante os R$ 4,417 no período de 24 a 30 de novembro. Além disso, em Fortaleza, os preços avançaram em quatro semanas, passando de R$ 4,372 (de 24 a 30/11) para R$ 4,685 (de 15 a 21/12).

"Desde 2002, os preços são livres e não há mecanismos de controle. Consequentemente, a margem que fica estabelecida depende da categoria de revenda", comenta Iughetti. O consultor afirma que, para resolver o problema, já está sendo feita a adequação da tancagem para combustíveis no Porto do Mucuripe.

"Isso vai facilitar o recebimento dos produtos e reduzir custos com navios que permanecem no aguardo de espaço na tancagem de terra para descarregarem no Porto".

No Estado, Crateús registrou o preço mais alto da gasolina, chegando a R$ 5,07, enquanto o menor valor foi anotado em Canindé, por R$ 4,49 o litro do produto.

Etanol

O etanol também tem registrado sucessivas altas nas bombas dos postos do Ceará. O preço médio do litro na última semana de novembro era de R$ 3,655, enquanto, de 15 a 21 de dezembro, já chegava a R$ 3,694, alta de 1,06%.

Na Capital, o combustível subiu 1,54%. Na semana de 15 a 21 de dezembro, a ANP assinalou preço médio de R$ 3,682. Já de 24 a 30 de novembro, o preço estava em R$ 3,626.

