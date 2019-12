Criminalidade avança no digital

Ter mais atenção é preciso. Nos dias de hoje, em que o digital avança cada vez mais, até os golpes e crimes estão na internet. Mensageiros instantâneos como o WhatsApp são a porta de entrada de muitos golpes. Links falsos para promoções inverídicas estão na moda há alguns anos, mas parece que desde 2018 as coisas explodiram de vez. No segundo semestre do ano passado, as preocupações eram as fake news, mas os ataques de falsários sempre foram o problema maior. E ele vem se alastrando exatamente pelo mesmo problema que as notícias falsas se notabilizaram: a credulidade do ser humano.

Não acredite em tudo que lê

A força das fake news e dos golpes está muito concentrada em fazer você acreditar totalmente no que está lendo. A credibilidade vem de quem compartilha, mas não de quem escreveu ou de onde surgiu a pesquisa que ampara aquele conteúdo. Pois bem, isso não deve ocorrer. Estamos quase em 2020. Você tem a obrigação moral de verificar o que está lendo, as fontes e o conteúdo antes de compartilhar. Se é algum conteúdo que já vem de terceiros há um risco daquilo ali ser mentira ou golpe. Pense bem antes de repassar.

Cuidado com links

Não é todo link, claro, que é perigoso. Mas seu banco não vai te mandar um cadastro por SMS ou e-mail, muito menos por rede social. Estranhe ligações que pedem um código após você cadastrar uma compra em sites de revendas de produtos. Não saia clicando em links mesmo que um amigo ou parente próximo tenha te enviado. Ele já pode ter sido invadido e se tornando uma fonte para um novo golpe. Atenção!

Senhas fracas

Senhas como 123mudar e 123456 são muito básicas e padrões demais. Tente criar senhas mais fortes, de preferência as alfanuméricas com códigos especiais (como * ou !). Não demore para trocar. Mesmo se tiver senhas fortes faça uma atualização anual ou semestral das suas senhas. Com códigos fortes, as chances diminuem de ataques bem-sucedidos.

Camada extra

Para uma segurança ainda mais reforçada, camadas extras são vitais. Você pode tê-las no seu Facebook, Twitter, WhatsApp e na sua conta do Google por exemplo. É fundamental para que você não seja pego em golpes como o roubo de contas do WhatsApp para tirar vantagens, especialmente monetárias, de seus amigos e parentes. No caso do mensageiro instantâneo, por exemplo, há as camadas extras como senha de seis dígitos e a função de impressão digital. Tudo isso vai dificultar a vida do golpista.

Deep fake

Como mostramos semana passada, graças a tecnologias de Inteligência Artificial (IA), Machine Learning e Deep Learning, além de programação, já podemos ter vídeos manipulados, a chamada deep fake, nos próximos anos com força destrutiva gigante. Logo, mesmo quando você estiver vendo alguém falando absurdos, analise bem antes de acreditar. Até esta imagem pode ser manipulada. Áudios, então, já podem ser truncados e te levar a uma confusão gigante!

Google Flights

Com esta importante ferramenta, também chamada Google Voos, (http://bit.Ly/2Pp5fdE) você pode economizar muitos reais ao comprar suas passagens aéreas para suas viagens de férias ou a trabalho. Muito intuitivo, você consegue cadastrar seus destinos e começa a receber alertas por e-mail.

Preço Xiaomi

O smartphone Mi Note 10, da chinesa Xiaomi, chegou oficialmente ao Brasil por R$ 4.499. Ele será vendido nas lojas oficiais da marca e revendido pela Vivo para todo o Brasil em um plano chamado Vivo Família 60GB Anual que começa em R$ 247 aqui em Fortaleza, segundo o Melhor Plano. Bem caro, não?