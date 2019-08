Crédito imobiliário com taxa pré-fixada deve ser mais atrativo

Após anunciar nova modalidade de financiamento imobiliário com taxas atreladas à inflação, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, revelou estar sendo estudada uma terceira modalidade de crédito, agora com taxas pré-fixadas, sem correção pela inflação. Para o setor, a nova categoria é mais atrativa por conta da segurança e deve impulsionar as vendas.

A avaliação é do ex-presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), Armando Cavalcante. "Em geral, o comprador é muito conservador. Ele gosta de tranquilidade, não se arrisca muito, principalmente no nosso País, onde a economia é tão volátil".

Cavalcante afirma ainda que, com essas duas novas possibilidades, o mercado deverá responder de forma positiva. "É uma luz no fim do túnel. Já existem investidores e construtores que estão em busca de terrenos para novos projetos", revela.

Ainda assim, o ex-presidente do Cofeci pontua que, apesar dos esforços, há a possibilidade de as medidas adotadas não serem o suficiente para reverter o cenário de baixa no setor imobiliário. "O mercado às vezes se comporta até irracionalmente. A taxa pré-fixada atrai muita gente. Vamos esperar que isso se concretize".

Segundo o presidente da Caixa, a ideia é lançar o novo produto até o final do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Ele acrescenta que o anúncio, feito na quarta-feira (21), da linha de crédito corrigida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi o primeiro passo nesse sentido, já que o produto pode incentivar a criação de um mercado de securitização de dívida imobiliária no País.

"Da mesma maneira que a gente está oferecendo financiamento atrelado à TR (taxa referencial) e ao IPCA, o objetivo, se couber na matemática da Caixa, é até o fim do governo oferecer uma taxa sem correção nenhuma", disse.

Para funcionar no Brasil, porém, o modelo depende de segurança sobre o controle da inflação e do fomento ao mercado de securitização - no qual outros bancos compram títulos de dívida, compartilhando os riscos de inadimplência com o banco que concedeu os empréstimos.

Previsibilidade

O presidente da Caixa afirmou que linhas de crédito pré-fixadas melhoram a previsibilidade sobre as parcelas, que não são sujeitas a variações da inflação ou TR, definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) - hoje zerada, mas que já foi superior à inflação.

Ele reforçou que o lançamento da linha corrigida pela inflação teve como objetivo fomentar o mercado de securi-tização, já que comprar dívida em TR é arriscado para outros bancos. Guimarães vê em fintechs e bancos médios os principais interessados.