Crédito contra coronavírus permite tomada de até R$ 200 mil

O Banco do Nordeste (BNB) vai oferecer crédito especial, com taxa de 2,5% ao ano, de R$ 100 mil a R$ 200 mil para capital de giro isolado e investimentos, incluindo capital de giro associado. O FNE Emergencial, como está sendo chamado, tem recursos de R$ 3 bilhões e vai atender os setores produtivos industrial, comercial e de serviços. O BNB informou que no Ceará e nos demais estados a demanda vai definir quanto será destinado.

"São beneficiárias pessoas físicas e pessoas jurídicas, assim como cooperativas que, de acordo com prioridades estabelecidas nos planos de desenvolvimento regionais, desenvolvam atividades produtivas não rurais, especialmente as vinculadas aos setores de empreendimentos comerciais e de serviços na área de atuação do Banco", disse o BNB.

Para capital de giro, são financiáveis todas despesas de custeio, manutenção e formação de estoques, inclusive despesas de salários e contribuições de despesas, com limite de até R$ 100 mil por beneficiário. No caso de investimentos, incluído capital de giro associado ao investimento, o limite de financiamento é de até um terço da operação, até R$ 200 mil por beneficiário.

A resolução aprovada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) trata, ainda, das negociações e estipula que "das operações de crédito ativas, as parcelas vencidas e que venham a vencer até dezembro de 2020 ficam suspensas por até 12 meses". O acréscimo será efetivado no final da operação e atinge os financiamentos não rurais com atraso de até 90 dias na data da publicação da Resolução, de responsabilidade dos beneficiários dos Fundos Constitucionais de Financiamento.

Nas duas situações, os financiamentos poderão ser contratados enquanto o decreto de calamidade pública estiver em vigor, limitado a 31 de dezembro de 2020. O prazo para quitação será de até 24 meses. As novas linhas de crédito entrarão em vigor a partir da publicação de Portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).