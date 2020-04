Coronavírus: mais da metade dos segmentos da indústria voltará ao trabalho no CE após concessões

Indústria e comércio tiveram vitórias nos pleitos com o governador Camilo Santana. O Governo do Estado prorrogou por mais 15 dias as medidas de isolamento social e fechamento de alguns negócios na tentativa de conter a contaminação pelo novo coronavírus, mas com exceções. No texto, 16 tipos diferentes de empresas, entre indústrias, comércio e serviços tiveram autorização para voltar às atividades. Ao todo, desde as primeiras concessões, o número de segmentos da indústria cearense que retornou ao trabalho chega a mais da metade.

“É um passo para o gradualismo da abertura que o governador Camilo Santana faz de forma muito inteligente. A abertura tem que ser gradual para que não haja desorganização. É um passo importante. O Ricardo (Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Ceará - Fiec) me informou que mais da metade dos segmentos industriais já estão funcionando. Ele está fazendo um trabalho hercúleo neste caso”, disse o empresário e ex-presidente da Fiec, Beto Studart.

O sucessor de Beto à frente da Fiec liderou os empresários nas negociações com o Governo do Estado ao longo das duas últimas semanas, na tentativa de retomar alguns setores e na busca por benefícios para enfrentar a crise.

Studart ainda disse acreditar que o próximo passo é a liberação da construção civil. “Acho que a construção civil, que trabalha de forma extremamente organizada, está preparada para recomeçar. Eu acho que dia 13 de abril o governador já deveria abrir a construção porque todas estão adaptadas”, sugeriu.

E voltou a elogiar a atuação de Camilo Santana: “Eu acho que o governador tem as decisões mais complexas e mais difíceis para ser tomadas. Ele está sempre em reunião, ouvindo a todos. Daqui a 15 dias, as coisas estão caminhando. O governador está fazendo com inteligência”.

Da lista publicada no Diário Oficial, a indústria domina a maioria das permissões, com quatro diretamente dos setores industriais e mais alguns, que fazem parte da cadeia produtiva que atende, como energia, exportação, obras e também escritórios de contabilidade tiveram o retorno ao trabalho liberado. Em seguida, vêm os setores de comércio e serviços, além das feiras.

Mais responsabilidade

Para o presidente da Federação do Comércio dos Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE), Maurício Filizola, com a abertura parcial dos serviços e comércios, vem a responsabilidade.

“Eu digo que houve avanços no tocante a dar uma resposta aos empresários que buscam cumprir com as obrigações, mas isso também traz responsabilidade para ele, como proteção aos colaboradores e cuidados com os clientes e a sociedade. As medidas ajudam alguns setores que podem reabrir, mas ainda não vamos ter uma recuperação das vendas logo”, avalia.

As recomendações expressas no documento publicado na noite de ontem tratam justamente da preocupação do presidente da Fecomércio-CE, ao estabelecerem a proibição do atendimento presencial na maioria dos negócios e atentarem para os cuidados com os funcionários e clientes em meio à pandemia.

Diálogo continua

Filizola voltou a dizer que o diálogo com o Governo do Estado permanece e que os empresários estão preocupados em honrar seus compromissos. “O empresariado fica insatisfeito porque ele quer honrar muitas vezes os compromissos com fornecedores, funcionários. E essas responsabilidades são pertinentes. As pessoas têm compromissos como a manutenção dos empregos”, disse.

Segundo ele, o diálogo com o Governo é no sentido de pensar no presente, diante dos acontecimentos que vêm afetando a sociedade cearense. “O nosso diálogo é para mostrar às autoridades o olhar para este lado que mantém a saúde, integridade e segurança das pessoas que é o trabalho. A gente não pode esquecer que neste presente a gente tem que plantar um futuro melhor”, afirmou.

Repercussão

Ainda na noite de ontem (5), após a informação de mais empresas funcionando, boatos se alastraram nas redes sociais e o governador Camilo Santana se manifestou no Twitter: “Não é verdadeira a informação de liberação do comércio. Continua fechado pelos próximos 15 dias. Portanto, shoppings centers, lojas de rua, academias, bares, restaurantes e escolas, por exemplo, continuam sem funcionar, a exemplo de outros setores já citados em decreto anterior”.

Nos comentários abaixo da postagem, as opiniões se dividiam entre apoio à decisão de aumentar o número de empresas que retornam ao trabalho, e críticas, de quem pedia isolamento social mais severo para conter a contaminação pela Covid-19 em abril – mês apontado como o que deve contabilizar maior número de cearenses infectados.

Ações e negociações

Alvo de cobrança ferrenha do setor produtivo ao longo das semanas nas quais o isolamento social foi estabelecido no Estado, o Governo cearense focou as ações no amparo da população mais carente durante as duas primeiras semanas de isolamento social.

Foram implantadas medidas de amparo ao orçamento mensal dos cidadãos, como isenção de contas de água e taxa de contingenciamento, além de o Estado bancar as contas de energia de parte dos consumidores.

Mas as demandas do setor produtivo foram acentuadas na mesma proporção do prejuízo e Fiec, Fecomércio e Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza foram incluídas no comitê da crise, no qual levaram os pleitos mais diretamente ao governador.