Coronavírus: leitos de ao menos seis hoteis devem ser alugados pelo Estado

O Governo do Estado pretende alugar 1.160 leitos em pelo menos seis hotéis da Capital para abrigar pessoas do grupo de risco da Covid-19 que não tiverem condições de se manterem isoladas. Entre os estabelecimentos que já demonstraram interesse estão Amuarama, Vila Galé, Oasis, Plaza Suite, Villa Smart e Hotel da Villa, segundo Darlan Leite, vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih–CE).

Ele afirma que a ação tem caráter preventivo e pretende abrigar pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e dividem a residência com muitas pessoas, o que impede o isolamento. Além disso, Darlan destaca que a iniciativa favorece também o setor hoteleiro, um dos mais afetados com a crise do novo coronavírus no Estado.

De acordo com o vice-presidente da Abih-CE, a proposta que está sendo negociada com o Governo é por meio de aluguel dos leitos, e não como arrendamento do espaço, como fez o Sistema de Saúde Hapvida com o hotel Sonata de Iracema. Nesse caso, todo o hotel foi cedido ao grupo, que já começou a transformar os 208 leitos disponíveis em unidades hospitalares.

“É uma maneira de ajudar o setor, já que não vai acontecer como arrendamento e sim aluguel dos leitos. Então, camareiras, pessoal de cozinha, recepção, todos devem trabalhar”, explica.

“Vamos alugar os quartos, serão hóspedes do grupo de risco, para evitar que mais pessoas sejam contaminadas, principalmente nas periferias. Não é um arrendamento, não serão pacientes. Pelo menos, é o que foi conversado até agora”, destaca o vice-presidente da Abih-CE.

Negociação

De acordo com Régis Medeiros, vice-presidente de pequenos hoteis e pousadas da Abih-CE, ainda hoje (10) representantes do setor hoteleiro devem conversar com o chefe de gabinete do Governo do Estado, Élcio Batista, para acertar mais detalhes de como esse procedimento será realizado.