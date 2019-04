Cooperação entre negócios amplia oferta de soluções inovadoras

A integração do varejo à oferta de serviços por meio de parcerias estratégicas é uma das principais tendências globais que apontam para o desenvolvimento do setor. A máxima foi um dos pontos destacados pelo fundador, sócio sênior e diretor-geral do Grupo GS& - Gouvêa de Souza, voltado para consultoria na área do varejo -, Marcos Gouvêa de Souza, durante mais um encontro mensal de lideranças empresariais multissetoriais do Ceará (Lide Ceará), em café-debate realizado na manhã de sexta-feira (26).

Gouvêa explica que essas parcerias estratégicas permitem às empresas uma ampliação do escopo de atuação de forma eficiente. "Você não tem que fazer tudo por conta própria, sozinho, desbravando negócios que você não tem habilidade ou competência. Você não vai ter tempo para fazer antes que alguém ocupe o espaço", disse, comparando o cenário ao funcionamento do ambiente. "O ecossistema tem um pouco dessa característica, de combinar competências", disse.

Para ele, o modelo faz "todo o sentido", considerando a volatilidade do mercado. "É um mercado que se transforma rapidamente e, se você tentar nesse mercado utilizar o modelo tradicional de 'eu controlo tudo, eu sei tudo, conheço tudo', quando você descobrir, já terá sido totalmente superado, porque a dinâmica de transformação pressupõe cultura alinhada com essa mudança toda", explica Gouvêa.

Além da cooperação entre negócios e setores, o especialista em tendências para o varejo também frisou a atenção no capital humano como estratégia importante para atingir o consumidor da forma correta. "Quanto mais avança a digitalização, mais carência de relacionamento humano nós temos", diz.

"O 'talk' humano é o que proporciona experiências diferenciadas, pessoais e verdadeiramente tocantes. Isso se aplica aos consumidores, mas não se pode perder nunca a dimensão de que isso se reflete nos nossos funcionários".

Conexão

Membro do Lide Ceará, o diretor de Relações Institucionais do Grupo Edson Queiroz, Igor Queiroz Barroso, ressalta a importância da conexão entre as tendências mundiais de varejo e o cenário local. "O varejo local é abençoado por uma palestra como essa", disse. "As tendências internacionais respingam no nosso varejo local, querendo ou não. Então, nós temos que ficar atentos ao que está acontecendo", afirma.

Emília Buarque, presidente do Lide Ceará, detalha que momentos como o café-debate de ontem são importantes para conectar ainda mais o Brasil com as tendências mundiais. "Para mim, o varejo é um dos ecossistemas no mundo de negócios mais complexos, disruptivo em si mesmo, com uma transformação muito rápida, então é um momento de valia para o varejo e todos os setores que se conectam com ele", frisa.