Contratações nos meios de hospedagem devem crescer 20%

Após bons resultados registrados pelo setor hoteleiro cearense durante Réveillon e Carnaval, as perspectivas para o turismo local nos próximos seis meses se revelam mais positivas ante igual período do ano passado. De acordo com o vice-presidente da Associação dos Meios de Hospedagem e Turismo do Ceará (AMHT-CE), Aldemir Leite, os estabelecimentos filiados projetam ampliação de cerca de 20% no quadro de funcionários.

O crescimento vem a reboque de uma expectativa também positiva em torno dos aportes em ampliação dos empreendimentos. "A gente percebe entre os nossos associados que vêm sendo feitas ampliações. Eles estão acreditando em uma retomada da economia e, quando se amplia a estrutura, as contratações para ocupações como camareiros e recepcionistas consequentemente crescem", diz.

As projeções da AMHT-CE estão relacionadas a aspectos como o dólar cada vez mais alto que o real, o que acaba incentivando o turismo doméstico, na avaliação do vice-presidente da entidade. "Eu tenho visto que a retomada da economia contribui para isso. Claro que Fortaleza tem se estruturado, mas obras a exemplo da requalificação da Beira Mar ainda não estão prontas para poder fazer propaganda", avalia Aldemir Leite.

Além disso, ele destaca que também tem observado que a estadia dos turistas na Capital cearense está mais longa. "Tem aumentado a quantidade de dias que o turista fica por aqui. Antes, eram dois, três dias. Agora, são quatro, cinco dias de viagem", ressalta. Com isso, o viajante acaba gastando mais, injetando mais recursos no setor produtivo.

Para se ter uma ideia, de acordo com levantamento da AMHT-CE, no Carnaval deste ano, a ocupação dos leitos associados ficou em 90%. No período momino do ano passado, cerca de 65% dos leitos estavam ocupados, uma diferença de 25 pontos percentuais. No Réveillon 2020, a ocupação ficou em torno de 95% contra 90% na festividade em 2019. A AMHT-CE possui 26 meios de hospedagem associados na Capital cearense.

"Por mais que no Réveillon tenha sido uma diferença menor, a nossa rentabilidade foi maior, porque no último Réveillon a gente não teve necessidade de baixar tanto os preços como fizemos nesse período no ano de 2019", detalha.

"Foram meses muito bons, com um início de ano muito bom. Desde dezembro, dá pra perceber a melhora e o setor fica com boas expectativas. Não vejo tanto impacto da repercussão dos motins da Polícia Militar para os próximos meses", arremata o vice-presidente da Associação dos Meios de Hospedagem e Turismo do Ceará.

Coronavírus

Os hotéis de grande porte filiados à Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE) também registraram ocupação mais robusta no Carnaval de 2020 que em igual período de 2019: 85% contra 74%. A vice-presidente da entidade, Ivana Bezerra, que é também presidente do Fortaleza Convention & Visitors Bureau (Visite Ceará), revela que, de fato, a expectativa era otimista, mas uma variante mudou os prognósticos: a propagação do coronavírus (Covid-19) no Brasil.

"Estamos começando a sentir o impacto. Vimos que mil voos da TAP foram cancelados e nós temos um fluxo interessante de europeus no Ceará", diz, acrescentando que teme pelo segundo semestre do ano, época na qual, de acordo com ela, não somente o turismo de lazer é mais fortalecido, mas também o turismo de negócios.

"Feiras internacionais de divulgação do destino realizadas na Alemanha e em Portugal foram canceladas. A gente espera que tudo seja resolvido o mais rápido possível para que o problema não impacte o nosso turismo no segundo semestre", detalha ainda Ivana Bezerra.

Dados regionais

Levantamento da Subsecretaria de Inovação e Gestão do Conhecimento (SIC) do Ministério do Turismo revela certa cautela dos empresários do setor de hospedagem na região Nordeste para os próximos seis meses. No quesito número de empregados, por exemplo, 27,4% dos entrevistados acreditam que ampliarão o quadro de pessoal no período, enquanto 54,2% devem manter o efetivo estável. Outros 18,4% revelaram que irão demitir nos próximos meses.

Quanto à demanda pelos serviços ofertados por essas empresas, 42,8% dos entrevistados acreditam em crescimento na demanda, enquanto 36,3% responderam que deve ficar estável. Outros 20,9% visualizam queda na demanda. Em relação ao faturamento da empresa, 45,8% veem crescimento e 31,8% veem estabilidade. Outros 22,4% esperam queda no faturamento.

O indicador que mede a demanda pelo destino com base nas expectativas das empresas dos meios de hospedagem revela que 45,8% acreditam em crescimento; 28,8% em estabilidade e 25,4% em queda. O gasto do turista por destino deve crescer nos próximos seis meses para 36,3% dos empresários, ficar estável para 32,9% e cair para 30,8%.

A rentabilidade do turismo na Região deve crescer para 38,3% dos entrevistados. Para outros 33,3%, deve se manter estável. Para outros 28,4% deve apresentar queda.

No Ceará, empresários dos meios de hospedagem contam com boas expectativas para os próximos seis meses. Pesquisa do Ministério do Turismo aponta que o segmento na região Nordeste pretende investir nos próximos meses