Projeto de Educação Financeira propõe soluções para o dia a dia

Com planejamento e definição de metas pessoais, é possível ter um futuro mais tranquilo na aposentadoria. Até chegar lá, é preciso estabelecer quanto se pretende reservar mensalmente e por quanto tempo. Esse é um dos fundamentos da Educação Financeira, que também tem por objetivo proporcionar uma maior tranquilidade na vida financeira de todas as pessoas. Outros procedimentos básicos da Educação Financeira são os meios de se preparar para possíveis imprevistos, como proteger as finanças e evitar riscos de endividamento. Esses e outros temas estarão em destaque no próximo caderno especial Educação Financeira, a ser publicado nesta segunda-feira, dia 13 de abril, no Diário do Nordeste.

O caderno faz parte do Projeto Educação Financeira, conteúdo multiplataforma do Sistema Verdes Mares, que pretende incentivar o equilíbrio na vida financeira da população, propondo soluções para diversas situações dia a dia.

A publicação impressa sai às segundas-feiras, até o dia 20 de abril. No quarto e último especial da série, serão abordados os desafios de poupar, os métodos para fazer sobrar dinheiro no fim do mês, as dicas de investimentos para iniciantes e o passo a passo para quem começar a investir.



Conteúdo amplo

Além dos cadernos especiais, uma página própria de Educação Financeira no site do Diário também publica semanalmente conteúdos novos sobre o tema, inclusive podcasts. Na TV Diário, quadros e reportagens especiais também estão sendo veiculadas. Nas rádios Verdinha e FM 93, uma série de dicas são transmitidas nos programas do Paulo Oliveira e Informassom, respectivamente.

O projeto Educação Financeira conta com o apoio do Governo do Estado do Ceará e da Universidade de Fortaleza (Unifor).



Serviço:

Projeto Educação Financeira

De 30 de março a 24 de abril de 2020 nas plataformas do Sistema Verdes Mares