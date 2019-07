Consumo do cearense se concentra em itens essenciais, diz pesquisa

O potencial de consumo no Ceará cresceu nos últimos cinco anos, mas sobra menos dinheiro para a compra de produtos fora da cartela de itens considerados essenciais. De acordo com o Índice de Potencial de Consumo (IPC Maps), houve crescimento de 41% no indicador entre 2014 e 2019, mas segmentos como artigos de limpeza (+76,3%); alimentação no domicílio (+69%) e transportes urbanos (+53,4%) estão entre os que mais se destacam.

"Você tem algumas categorias interessantes como alimentação no domicílio, transporte urbano e artigos do lar. São itens essenciais, dos quais a população precisa para viver no dia a dia. Quanto mais você gasta em categorias essenciais, menos sobra para produtos que não são de primeira necessidade. Então, o cobertor está curto. Você puxa de um lado e descobre do outro", detalha Marcos Pazzini, diretor da IPC Marketing, responsável pela elaboração do IPC Maps.

De acordo com o levantamento, o potencial de consumo no Estado passou de R$ 96,6 bilhões para R$ 136,3 bilhões entre 2014 e 2019. Além dos citados, também registraram alta no período o potencial de consumo nos segmentos fumo (+70,6%), bebidas (+61,1%) e mobiliários e artigos do lar" (+57,2%).

Fortaleza

Em Fortaleza, o potencial de consumo cresceu 35,3% entre 2014 e 2019, passando de R$ 42 bilhões para R$ 56,8 bilhões, conforme o IPC Maps. Lideram o ranking os artigos de limpeza (+76,3%), alimentação no domicílio (+70%), fumo (+69,6%) e transportes urbanos (+59,3%).

Desde 2014, os menores avanços foram observados nas categorias "matrículas e mensalidades", alta de apenas 1,7%, "outras despesas com saúde" (7,4%), "despesas com viagens" (10,2%) e "gastos com veículo próprio" (14,0%). Ao todo, foram pesquisados 22 itens.

Educação

Para Pazzini, o destaque negativo dos números de Fortaleza ficou com o baixo crescimento com gastos com educação, que registrou o menor avanço entre as 22 categorias analisadas. "São matrículas e mensalidades que se referem a cursos de formação, seja no ensino médio, no ensino fundamental, no terceiro grau e coisas do tipo. E também cursos de idiomas e profissionalizantes", explica. Entre os itens analisados, 13 superaram o crescimento médio na Capital (35,3%) e nove ficaram abaixo desse patamar.

Segundo Pazzini, o fato de a categoria "fumo" ter ficado entre os três maiores avanços de consumo em Fortaleza (o item também ficou em posição de destaque no ranking do Ceará), deve-se à inclusão de despesas não apenas com cigarro, mas com cigarros eletrônicos e narguilé, produtos de alto valor agregado. "São itens que estão em moda em barzinhos e tiveram um crescimento expressivo nesses últimos anos, ficando lá no topo".

Alimentação

Classificada como despesa essencial, a alimentação em domicílio refere-se principalmente a produtos adquiridos em supermercados para serem preparados em casa. De acordo com Pazzini, ao lado das despesas com bebidas, transporte urbano e artigos do lar, a alimentação apresenta tendência de alta independentemente da situação econômica, já que são produtos de consumo essencial.

Ao passo que o consumo dos produtos essenciais cresce de maneira sólida, há uma pressão em outras classes de despesa, a exemplo dos gastos com saúde. Para Pazzini, o baixo crescimento do item é reflexo justamente do peso das despesas essenciais. "Você tem as despesas com "viagens" crescendo apenas 10,2%, e os gastos com veículo próprio cresceram apenas 14%. Quanto ao gasto com veículo próprio, dá para dizer o seguinte: a população está deixando o carro, moto, em casa, gastando mais com transportes urbanos", completa.

Brasil

De acordo com o IPC Maps, em 2019, o consumo das famílias brasileiras continuará não só em crescimento, como também deverá impulsionar o Produto Interno Bruto (PIB) do País. A Instituição destaca que, na contramão das últimas expectativas, a economia tem potencial para movimentar cerca de R$ 4,7 trilhões, sendo responsável por 64,8% da somatória de bens e serviços deste ano. A previsão é baseada no índice de inflação IPCA de 3,89%.

Segundo o levantamento, as capitais brasileiras perderão espaço no consumo (de 29,6% em 2018 para 28,9% este ano) e, em contrapartida, o interior dos estados voltará a dar sinais de recuperação, elevando de 54% para 54,4% a movimentação de recursos neste ano. O movimento, no entanto, não ocorre no Ceará, onde o interior está perdendo participação para a Capital, desde 2014.

Ranking

No ranking de potencial de consumo para este ano, o Ceará aparece na décima colocação no País e na terceira na Região Nordeste, atrás dos estados da Bahia e de Pernambuco. Levando em consideração os 50 maiores municípios brasileiros, a cidade de Fortaleza, aparece na sétima posição no País e na segunda no Nordeste, atrás apenas de Salvador, capital da Bahia.

Classe B

Embora com presença reduzida em quantidade de domicílios, a Classe B continua puxando o cenário de consumo, de acordo com o índice, encabeçando o ranking, com 38,41% (cerca de R$ 1,67 trilhão) dos recursos que serão gastos pelos brasileiros em 2019. A classe B representa apenas 20,7% dos domicílios. Já a classe C aparece com 37,5% (cerca de R$ 1,63 trilhão) dos desembolsos, representando 48,08% das residências.