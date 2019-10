Consumidor só deve sentir efeitos do corte de juros em até 6 meses

A queda de meio ponto percentual - de 5,5% para 5% - da taxa básica de juros, a Selic, anunciada ontem (30), pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, deve ter efeitos mais lentos na vida do consumidor. Segundo o economista Alex Araújo, a pessoa física deve sentir diretamente os impactos da redução em um prazo de até seis meses. A reação é contrária para o setor produtivo, que deve perceber os juros mais baixos imediatamente.

"Espera-se, em um primeiro momento, uma redução dos custos para as empresas e, no segundo momento, é que o consumidor final vai poder aproveitar isso. O impacto da redução vai começar com as linhas de financiamento mais longas, como o financiamento imobiliário ou para a aquisição de automóvel, e em seguida vai para o consumo corrente. Então, é provável que de três a seis meses a gente tenha esse efeito se espalhando na economia e beneficiando mais diretamente o consumidor", avalia.

De acordo com ele, as linhas de financiamento de longo prazo tendem a repassar isso mais rapidamente. "O crédito imobiliário hoje está tendo uma grande concorrência entre os bancos por causa da queda da taxa. Para o consumidor, por causa dos juros do cartão, leva um pouquinho mais de tempo", explica o economista.

Araújo afirma também que as empresas serão primeiramente mais beneficiadas pela redução dos juros básicos. "O impacto dessa taxa no patamar atual, tanto em termos de juros reais quanto de juros nominais, vai ser muito mais sentido pelas empresas do que pelo consumidor. Algumas estatísticas do sistema financeiro aumentaram muito a captação das empresas para investimentos e reestruturação do passivo".

O economista pondera ainda que isso ocorre porque o spread - diferença entre a remuneração que o banco paga ao aplicador para captar um recurso e o quanto esse banco cobra para emprestar o mesmo dinheiro - é repassado mais rápido nas operações empresariais. "Se olharmos as taxas de cartão de crédito ou de cheque especial, elas continuam em um patamar muito alto. Somente com a estabilidade dessa taxa e a manutenção dela pelo período mais longo é que o sistema financeiro repassa (a redução) para o consumidor final".

Para a Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), a taxa média de crédito deve ir de 6,61% ao mês para 6,57% ao mês com o corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros. Na prática, o valor do juros do rotativo por 30 dias cai R$ 1,20.

Conforme a entidade, o feito restrito se deve a um deslocamento muito grande entre a taxa Selic e as taxas de juros cobradas aos consumidores que, na média da pessoa física, atingem 115,60% ao ano, provocando uma variação de mais de 2.000% entre as duas pontas. Para a pessoa jurídica, a taxa média com a nova Selic cai na mesma proporção, de 3,33% ao mês para 3,26%.

Efeitos na economia

Para o economista Ricardo Eleutério, de maneira geral a queda dos juros é positiva porque uma taxa menor contribui para aquecer a economia, animar o consumo e atrair investimentos na produção. "Isso porque os empresários tomam empréstimos para financiar o seu processo produtivo. Então, juros menores estimulam financiamento, investimentos, consumo, geração de empregos e crescimento econômico", aponta.

Outro efeito positivo citado pelo economista está relacionado aos juros da dívida pública. "Como o Governo gasta mais que arrecada, ele vende títulos do Tesouro para captar dinheiro da população. Os juros menores também diminuem as despesas do Governo com os juros da dívida pública. Isso contribui para dar mais equilíbrio fiscal. Então, a gente percebe uma série de vantagens com a redução dos juros que está no âmbito da política monetária que vem sendo bem executada".

Ele reitera que um dos problemas a serem enfrentados é o ritmo lento que a redução dos juros básicos impacta o consumidor. "O Governo vem cortando a taxa básica, mas todavia as taxas lá na ponta para o consumidor, como cartão de crédito, cheque especial, não caem no mesmo ritmo".

Investimentos

Eleutério diz ainda que a queda dos juros deve mudar o perfil de aplicações dos investidores brasileiros. Com taxas mais baixas, a rentabilidade também vai caindo. "A queda da taxa de juros cortou muito acentuadamente a rentabilidade da renda fixa. É da tradição do brasileiro, aquele que faz aplicações financeiras que a renda permite, faz geralmente em papéis que pagam juros que são mais seguros. O brasileiro vai ter que aprender a conviver com essa nova realidade de taxas muito baixas nas aplicações financeiras", pondera.

O economista lembra que, em outubro de 2016, a Selic estava em 14,25%. "Agora, vai passar a pagar 5% ao ano e isso vai levar o brasileiro a buscar outras alternativas, como Bolsa de Valores, em que é preciso ter muito cuidado por causa do risco maior. Nesses últimos anos, uma parte dos investidores brasileiros saiu da renda fixa e está migrando para as aplicações em bolsa".

Cenário

Desde dezembro de 2017, os juros vêm renovando as mínimas históricas. Ou seja, a Selic está novamente no menor patamar desde que passou a ser utilizada como instrumento de política monetária, em 1999. Esse foi o terceiro corte anunciado na gestão do presidente Jair Bolsonaro .

O ciclo atual de corte de juros começou em julho, quando a taxa estava em 6,5% ao ano, logo após a aprovação da reforma da Previdência na Câmara. A expectativa dos analistas é de outra redução dos juros, para 4,5% ao ano, na reunião do Copom marcada para os dias 10 e 11 de dezembro. Algumas instituições projetam que a Selic possa chegar a 4% no início de 2020.

A nova rodada de cortes da taxa básica se dá em um contexto de fraco crescimento da economia, inflação abaixo da meta, desemprego elevado e queda de juros em países desenvolvidos e emergentes. O ciclo de corte de juros é uma tendência mundial frente ao cenário de desaceleração da economia global.