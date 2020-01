Consultas a scores de crédito são disponibilizadas gratuitamente

Os dados do cadastro negativo dos consumidores estão disponíveis para consulta gratuita nos birôs de crédito. Apesar das informações do Cadastro Positivo já terem sido repassadas, nem todas as instituições já estão levando em consideração os novos dados no cálculo da pontuação atribuída a cada consumidor.

É o que acontece, por exemplo, no Serasa Experian. Com consulta gratuita do score desde 2017, a instituição revela que em breve passará a usar informações do Cadastro Positivo na composição do score de crédito dos consumidores. Na plataforma, é possível comparar sua pontuação com a média para sua faixa de idade e da região do País.

A consulta ainda mostra as possíveis pendências de pagamento existentes e o valor da dívida. As consultas de instituições ao seu histórico também são contabilizadas.

Outros birôs de crédito que ficarão responsáveis pelos dados de bons pagadores, como Serviço de Proteção ao Crédito Brasil (SPC Brasil) e Boa Vista, já disponibilizam scores de crédito de alguns consumidores com base no Cadastro Positivo.

No site da Boa Vista, por exemplo, o consumidor tem acesso, além da nota, ao histórico de contas pagas, vencidas ou canceladas nos últimos 13 meses. E ainda consulta outras informações como número de protestos e registros de dívida no bureau de crédito.

Acesso para empresas

Desde o último dia 15 deste mês, instituições financeiras, comerciantes e demais empresas que trabalham com a concessão de crédito passaram a ter acesso aos dados. O cadastro positivo deve funcionar como um consolidador do perfil financeiro dos consumidores brasileiros. Com o projeto em vigor, é esperado que mais pessoas tenham acesso ao crédito e que instituições financeiras ofereçam juros personalizados de acordo com os dados individuais.

Os credores podem consultar quatro tipos de informações: score de crédito do consumidor, que é a pontuação utilizada pelas empresas para avaliar a probabilidade de pagamento; índice de pontualidade de pagamento; índice de comportamento de gastos; e o índice de consultas que o CPF do consumidor tem por segmento de empresas.

Scores calculados com base nos dados de pagamentos do consumidor estão disponíveis para consulta gratuita. Informações do Cadastro Positivo passam a ser levadas em consideração no cálculo