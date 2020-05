Consórcio RF/JZ irá construir pista e acessos do Aeroporto de Sobral

A licitação da primeira fase da construção do novo aeroporto regional de Sobral já possui vencedor. O Consórcio RF/JZ - formado pelas empresas R. Furlani Engenharia e JZ Engenharia e Comércio - será o responsável pela implantação da pista de voo, acessos e serviços complementares do novo terminal, conforme decisão publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

As empresas irão receber R$ 40,8 milhões para executar o serviço, que ainda não tem data prevista para iniciar, segundo o secretário da Infraestrutura do Estado, Lucio Ferreira Gomes. De acordo com ele, os próximos passos são a assinatura do contrato e a ordem de serviço, que dependem, no momento, dos desdobramentos da pandemia do novo coronavírus.

A Seinfra estima que, durante os 18 meses em que deve demorar a construção, sejam gerados 160 empregos diretos e indiretos na região. A pista do novo aeroporto terá 1,8 mil metros de extensão e capacidade para receber aeronaves de até porte médio, tais como Boeing B737-800, Airbus A319, Embraer EMB 190/135/120 e ATR 52/72.

"Esse é um projeto que estamos desenvolvendo desde o ano passado e agora homologamos o resultado da licitação. Ainda precisamos assinar o contrato e aguardar a ordem de serviço. Hoje, o foco do Governo do Estado é o combate à pandemia do coronavírus. Vamos esperar a reversão dessa curva de contaminação para dar seguimento ao processo", afirma Gomes.

Ele ressaltou que cinco empresas se candidataram ao processo, mas duas foram excluídas por falta de documentos, tendo sido escolhida a empresa que solicitou o menor valor para executar a obra.

O titular da Seinfra ainda aponta que a licença prévia para a construção do terminal já foi concedida e a de instalação, que autoriza o início da obras, "está em vias de sair". Após o término desta primeira fase, o secretário revela que será iniciada a licitação para a construção do terminal de passageiros do Aeroporto.

"Daqui a alguns meses, quando o movimento de terra estiver avançado, vamos autorizar a licitação do terminal", detalha.

Novo terminal

A construção de um novo equipamento em Sobral é necessária devido à capacidade limitada do atual aeroporto da cidade, localizado na área urbana do Município. Sem espaço para expansão, o aeroporto existente não possui as condições necessárias para atrair linhas regionais.

O novo equipamento ficará a 13 quilômetros da zona urbana de Sobral, em uma área de 143 hectares. "O atual aeroporto não tem condições de expansão, porque de um lado é uma lagoa e do outro, um rio. A pista de 1,8 mil metros de extensão receberá voos com segurança e poderá até ser expandida futuramente, pois vai sobrar terreno, dependendo do desenvolvimento da região", destaca Gomes.

Ao todo, cerca de R$ 80 milhões devem ser investidos na construção do novo terminal, com recursos do Estado e da União.

Estado homologa resultado da primeira licitação do novo Aeroporto de Sobral. Obras irão durar 18 meses, mas ainda não possuem início previsto por causa do isolamento social.